JALKASTUUDIO: Liverpooli ja Southamptoni kohtumiselt on oodata tõsist madinat

Triobeti jalkastuudios annavad Kalev Kruus ja Toomas Vara oma hinnangu tänaõhtusele Liverpooli ja Southamptoni kohtumisele Inglise liigakarika poolfinaalimängus. Vaatamata Liverpooli paremale tabeliseisule on Vara kindel, et Southamptoni võit veerandfinaalis Arsenali üle annab märku, et see tiim on täna Liverpoolile raju vastane. Kas platsil võib näha ka meie rahvuskangelast Ragnar Klavanit?