Tänases Triobeti jalkastuudios ootavad Kalev Kruus ja Toomas Vara vihast vastasseisu legendaarsete gigantide — Liverpooli ja Manchester Unitedi vahel. See kohtumine tuleb meeste sõnul nii hea, et Kruusi sõnul vaatab selle otsast lõpuni isegi Vara. Gurud kutsuvad kõiki üles tegema tõelist Twitteri-möllu.

Kruus ja Vara ise küll Twitteris ei mölla, kuid hoiavad end toimuvaga kursis ning nende sõnul on Liverpooli ja ManU varasemad kohtumised sotsiaalmeedias korraliku tormi kaasa toonud. Tormi võib oodata ka platsil, sest jalkagurude andmete kohaselt jagatakse nende kahe meeskonna omavahelistel kohtumistel läbi aegade punaseid kaarte pigem rohkem kui vähem — neile peaks kuuluma isegi peaaegu, et Inglise liiga punaste kaartide rekord.

Üks meeskond läheb täna Kruusi ja Vara sõnul kohtumisele vastu pigem kehvas vormis, mida peegeldab hästi fakt, et selle aasta jooksul pole nad veel ühtegi mängu võitnud. Meie Klavani väljakule astumise seavad gurud aga teatud põhjusel kahtluse alla. Lisaks teavad Kruus ja Vara rääkida, et omavahelisi mängijate vahetusi need meeskonnad ei tee — viimane selline juhus oli enam kui 50 aastat tagasi. Miks? Kõigest lähemalt kuuleb juba jalkastuudios.

Omavahelise ennustusmängu muudab Vara Kruusi sõnul taaskord nii lihtsaks, kuna viimane arvab, et Vara sellise panusega ka seekord punkte ei saa. Nende punktitabelil saab silma peal hoida Triobeti ennustusportaalis, kust leiab põnevaid koefitsiente ka teiste spordisündmuste kohta.