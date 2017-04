JALKASTUUDIO: kumb jääb üle mitme hooaja ilma poolfinaali kohast — Bayern või Real?

Kalev Kruus ja Toomas Vara räägivadtäna Triobeti jalkastuudios ülipõnevast eelseisvast vastasseisust, mida gurud nimetavad üheks Euroopa kõvemaks mänguks ehkMüncheni Bayern vs. Real Madrid.Kumma meeskonna tee Meistrite Liigas katkeb peale mitmeid hooaegu täis edu juba täna õhtul? Kas Ronaldo teeb lõpu enda katastroofilisele 613 minutilisele seeriale, mille jooksul pole pealtvaatajate silm seletanud ainsatki väravat? Kõik need küsimused saavad vastuse juba täna õhtul!

Jalkagurudel on täna stuudios eelseisvamängu kohta nii mõndagi öelda. Vara teab, et tegemist on kõige rohkem omavahel mänginud paariga, kelle tabeliseis on praktiliselt võrdne. Samuti on meeste sõnul mõlemad viimastel hooaegadel jõudnud vähemalt poolfinaali ning on täiesti uskumatu, et sellel aastal katkel ühe teekond juba siin. Kindel on aga see, et kumbki pole nõus seda kohta naljalt käest laskma.

Bayern kaotas viimati kodustaadionil 2014. aastal juhuse tahtel just Real Madridile. Samas ei ole Vara hinnangul Reali üldine saldo võõrsil Saksa klubide vastu kuigi muljetavaldav. Gurude sõnul on Müncheni Bayernil küsimärk mitmete tippmängijate kohal — samas on Lewandowski hirmsas hoos. Reali puhul on murelapseks Ronaldo, kuid õnneks suudavad Kruusi sõnul lihtsad vahetusmehed piisavalt kõmmutada.

Omavahelises ennustusmängus ei suuda Kruus uskuda, kuidas Vara ennustab alati midagi, mis lihtsalt ei saa juhtuda. Triobeti ennustusportaalist saab näha, kuidas see aga meeste punktitabelile mõjunud on.