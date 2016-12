Kalev Kruus ja Toomas Vara on peale rahulikku jõuluaega taas Triobeti jalkastuudios hoos ning analüüsivad Chelsea ja Bournemouthi kohtumist. Jalkagurud märgivad, et kui teiste liigade mängijad praegusel hetkel palmi all või pereringis puhkavad, siis Inglismaa jaoks toimub täna üks põnevaimaid jalgpallisündmusi.

Kruus on nüüd värskelt Kambodža reisilt tagasi jõudnud, kuid Vara seab jumele viidates reisi kahtluse alla, märkides, et mees tegi oma videoülekanded vist fototapeedi ees. Premier League’s on tänasel päeval mänge palju, aga tõeliste tippklubide omavahelisi kohtumisi ei ole. Gurudki nendivad, et kohtumise üks osapool Chelsea asub tabelis esikohal, samal ajal kui Bournemouth püsib kümnendal kohal, mis on muuhulgas ka nende parim koht seni.

Kruusi ja Vara sõnul on Chelseal käimas raju seeria, millega on sellel hooajal oma varasemate hooaegade rekordit juba korratud. Vaatamata sellele selgub, et 26. detsember on mõlema klubi jaoks läbi aegade olnud hea mängupäev — nimelt kaotas Chelsea täna viimati 13 aastat tagasi. Kruus märgib siiski, et mainitud meeskonna kaks suurt mängijat täna kaasa ei tee, seega võib Bournemouthil võimalusi tekkida küll, arvestades, et eelmisel hooajal lahkusid nad omavahelisest mängust 1-0 võiduga. Vara siiski rahustab kaaslast ja on kindel, et praegune Chelsea on hoopis midagi muud kui eelmisel hooajal.

Omavahelises ennustusmängus, millel saab silma peal hoida Triobeti spordiennustusportaalis, juhib Kruus päris suure vahemaaga, seega võtab Vara riski ja teeb peale harrast jõuluaega väga julge ennustuse. Jalkagurud soovivad video vahendusel ka kõikidele head vana aasta lõppu.