JALKASTUUDIO: kes läheb edasi — Atlético või Leicester?

Kalev Kruus ja Toomas Vara annavad Triobeti jalkastuudios ülevaate põnevast vastasseisust, mis leiab aset täna õhtul Leicester City ja Madridi Atlético vahel. Euroopa meistrite liigas on alles jäänud kaheksa meeskonda, neli mängu toimuvad sel nädalal ja siis jääb alles meeskondi vaid neli. Vaatamata koduväljaku eelisele, ennustavad gurud täna Leicesterile rasket mängu, kuid nendivad, et kõike võib juhtuda, meeskond võib end kokku võtta ja kastanid tulest välja tuua. Kas Leicester teeb ajalugu ja toob esimest korda Atletico vastu mängides võidu koju?

Nagu ikka, teevad jalkagurud põhjaliku ülevaate nii meistrite liiga tabelisesisust, meeskondade hetkevormist kui ka konkreetse paari ühisest ajaloost. Põgus tagasivaade näitab, et eelmise Madridis mängitud mängu võitis kodumeeskond 1:0, Atletico väravat ei suudetud ohustada ja mäng oli ilmselt Leicesteri-sõpradele pettumust valmistav. Samuti nendivad gurud, et tuimad faktid ja numbrid räägivad Atletico kasuks, näidates, et kes esimese mängu kodus võidab, see tõenäoliselt ka edasi läheb.

Õli valab tulle fakt, et omavaheliste mängude pikem ajalugu näitab, et Leicester Atletico vastu pole veel ühtegi võitu koju toonud. Kas see on piisav motivaator Leicesterile end tõestada ja teha õhtul ajalugu? Hiljutistest mängudest on Leicester olnud edukas Sevilla vastu, kus nad suutsid end tõestada, käies teisel poolajal vastase värava all tublisti kollitamas, kuid gurud nendivad, et Atleticol on üheksast meistrite liigas mängitud mängust seitse võitu ja tänaõhtune saab olema Leicesterile kindlasti raskem, kui Sevilla mäng. Kas Leicester suudab Atletico murda, selgub juba täna õhtul.

Vara sõnul on tema ennustused nii viltu läinud, et seda fenomeni on tulnud uurima lausa Briti teadlased. Seevastu otsustab Vara oma ebaõnne üle kavaldada. Kuidas? Vaata lähemalt juba jalkastuudiost! Kruusi ja Vara omavahelise ennustusmängu punktitabel on üleval Triobeti ennustusportaalis.