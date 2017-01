Tänases Triobeti jalkastuudios on gurud Kalev Kruus ja Toomas Vara võtnud ette Premier League’i mängude 21. vooru kohtumise Chelsea ja Leicesteri vahel. Mehed on kindlad, et kumbki meeskond ei tule staadionile seanahka vedama ning ennustavad, et eelmise hooaja tiitlikaitsjal, Leicester City’l täna õhtul Chelsea vastu nii lihtsalt ei lähe.

Vaatamata sellele, et Leicesteri mehed viisid möödunud hooajal võidukarika koju, arvavad jalkagurud Kruus ja Vara, et Chelsea tänases mängus enam endale pähe istuda ei lase. Mehed tõdevad punktitabelit vaadates, et Chelsea on ainuüksi detsembri jooksul võitnud rohkem mänge, kui vastased terve hooaja jooksul, mis tähendab, et meeste vorm on hea ning Chelsea šansid suurepärased.

Kuigi gurude hinnangul on mõneti ootamatu, et mõned nädalad tagasi anti Leicester City peatreenerile Claudio Ranierile FIFA aasta treeneri tiitel, nendivad mehed, et vaatamata hiljutistele kaotustele ei ole ka Leicesteri ridades papist poisid. Kruusi ja Vara hinnangul mängib Leicesteri kahjuks antud mängus ka fakt, et hetkel käimasoleva Aafrika karika tõttu ei saa mitmed nimekad mängijad selles kohtumises osaleda. Vara nendib sarkastiliselt, et õnneks Nigeeria edasi ei pääsenud, seega mõni tippmängija neil platsile siiski tuleb.

Jalkagurud teevad ennustused ka omavahelise võistluse jaoks. Vara sõnul on ta mitu õhtut mõelnud, kuidas seekord panustada, et lõpuks Kruusile järele jõuda. Gurude omavahelise ennustusmängu tabelist saab ülevaate Triobeti spordiennustusportaalist.