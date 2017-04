JALKASTUUDIO: kas tänane Arsenali ja City kohtumine teeb Wengeri elu veelgi keerulisemaks?

Kalev Kruus ja Toomas Vara annavad tänases Triobeti jalkastuudios oma hinnangu Arsenali ja Manchester City kohtumise kohta. Meeste sõnul teeb mängu eriti põnevaks see, et mõlemad vastased oskavad väravaid lüüa — nimelt on viimase seitsme mänguga keskmiselt väravat sahistatud 3,86 korral.

Jalkagurude üllatuseks ei ole Arsenal täna enam Inglise jalgpalli tiitliheitluses ega Meistrite Liigas sees — esimest korda peale 2006. aastat ei kuulu meeskond Premier liiga top viie hulka. Rasked hetked on ka nende peatreener Wengeril, sest õhus on üks oluline küsimus, kas ta peaks üldse jätkama. Vara arvab, et see hooaeg jääb Wengerile Arsenali eesotsas viimaseks. Kruusi ja Vara sõnul ei ole City Arsenali vastu duublit teinud peale 74/75 hooaega ning Guardiola saaks nüüd ajalukku uue peatüki kirjutada. Sega toetab ka fakt, at Arsenal on viimasest viiest liiga mängust võitnud ainult ühe. Nagu ikka, teevad mehed oma panused ka enda ennustusmängus, mille kohta saab ülevaate Triobeti spordiennustusportaalist, kus lisaks sellele mängule pakutakse koefitsiente ka mitmetele teistele spordi- ja meelelahutussündmustele.