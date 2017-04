JALKASTUUDIO: Kas täna särab eredamalt Itaalia või Hispaania päike?

Kalev Kruus ja Toomas Vara on Triobeti jalkastuudios valmis hetkel, kui jalgpallihooaeg on jõudnud enda kulminatsioonini. Juventuse ja Barcelona kohtumise puhul on meeste peas küsimus, kas eksivad Barca staarid enda löögitäpsusega või vääratab Juve raudkindel kaitse?

Kruusi ja Vara sõnul on Meistrite Liiga veerandfinaali mängude puhul iga järgnev eelnevast huvitavam, kuid osad paarid tekitavad teistest veelgi enam kõneainet. Vara hinnangul on Barca siia jõudmine PSG vastast seeriat arvestades mõneti üllatuslik. Juventus teisalt on Itaalia satsidest viis aastat järjest ainsana kaheksa parema hulka jõudnud.

Jalkagurude sõnul on selge see, et enamik Barca väravatest tuleb kolmikust Messi-Suarez-Neymar, kuid Juventusel on viimased kaheksa väravat tulnud kõik erinevatelt mängijatelt. Mehed arutavad, kuidas võib mängu mõjutada meeskondade koduse liiga seisud — ühel on seal kõik korras, samas kui teisel on asjad suhteliselt pilla-palla.

Omavahelises ennustusmängus tuleb Vara aga sisse kontraargumendiga ning selgub, et meestel on tulemuse ennustamisel väga erinevad arusaamad. Kuidas see nende punktitabelit mõjutab, näeb Triobeti spordiennustusportaalist.