Tänases Triobeti jalkastuudios on Kalev Kruusil ja Toomas Varal hambus õhtune Napoli ja Real Madridi kohtumine Meistrite Liigas. Kuna nende meeskondade eelmine omavaheline kohtumine lõppes intrigeerivalt, siis ei ole meeste hinnangul tulemus ka seekord kaugeltki lukus. Gurud loodavad, et Reali superstaar Ronaldo on võimeline peale 523 tulemuseta minutit lõpuks ka skoorima.

Kuna Euroopa jalgpalli Meistrite Liiga on valmis võtma vastu kaheksat karika nimel heitlevat meeskonda, siis on Kruus ja Vara kindlad, et Napoli võitleb vaatamata eeldatavalt tugevale vastasele selles kohtumises korralikult. Vara tahab aga just Itaalia klubile võimaluse anda ning gurude lihtne arvutus näitab, et Napoli vajaks edasipääsuks 2-0 võitu.

Mehed arvavad, et Napolile võiks veidi optimismi anda fakt, et Real on kaotanud oma koduliiga liidripositsiooni ning tagasi on ka Napoli poolakast ründaja Milik. Vaatamata Reali 46 järjestikusele väravatega lõppenud mängule, ei ole Ronaldo suutnud juba üle 500 minuti kordagi skoorida. Kruusi ja Vara sõnul on Zidane suurtele meestele puhkust andnud ning nüüd on neil võimalus värske hooga peale lennata.

Gurude omavahelises ennustusmängus läheb Vara enda arvates suhteliselt kindla lahenduse peale, kuid Kruus soovitab tal mitte puterdada ning ennustada midagi normaalset. Meeste punktitabel on leitav Triobeti spordiennustusportaalist.