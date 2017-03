Kalev Kruus ja Toomas Vara on Triobeti jalkastuudios õhtul toimuva Barca ja PSG kohtumise pärast ootusärevad. Meeste hinnangul tõotab mäng Barcelona fännide jaoks tulla suhteliselt nukker, sest nii suurest kaotusest pole keegi varem Meistrite Liiga korduskohtumises välja tulnud – samas on nad kindlad, et Hispaania klubi ei ole enda mänguoskust veel minetanud.

Jalkagurude sõnul kannab PSG enda uhket 4-väravalist võitu kindlalt kaasas ning ei kavatse Barcat leebemalt kohelda ka Camp Nou staadionil. Samas teavad mehed, et Barcelona on viimased 14 kodustaadionil mängitud Meistrite Liiga kohtumist võitnud ning tegelikult on see siiski vastastele raske koht.

Kruus arvab, et kui Barca suudaks esimese 10 minutiga skoorida, siis läheb mänguks — samas ei tasu unustada, et eelmises omavahelises kohtumises suutsid nad terve mängu jooksul teha vaid ühe raamidesse pealelöögi. Gurude sõnul ei oska PSG peatreener Emery taoliseid seeriaid kaotada. Ka kõik tema mängijad on nende hinnangul heas hoos ning peale Messi, Neymari ja Suareze nullimist, oleks taaskord kõik võimalik.

Omavahelise ennustusmängu tarbeks teeb Kruus Vara sõnul liiga koolipoisiliku ennustuse. Seda, kas punktiseis on muutunud tasavägisemaks, saab näha Triobeti spordiennustusportaalist.