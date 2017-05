JALKASTUUDIO: Kas Monaco suudab Juventuse finaalilootuse purustada?

Kalev Kruus ja Toomas Vara räägivad täna Betsafe’i (www.betsafe.ee) jalkastuudios Juventuse ja Torino teisest Meistrite Liiga poolfinaali kohtumisest. Gurude hinnangul tuleb mäng äärmiselt põnev vaatamata sellele, et kodumeeskond tuleb platsile 2-0 eduseisuga. Vara arvates on suur ka tõenäosus, et näeme juuni alguses 1998. aasta Meistrite Liiga finaali kordust.

Jalkagurude hinnangul saab Monaco meestel raske olema, sest Juve tuli esimesest omavahelisest poolfinaali mängust välja puhta väravaga. Head ei tõota Jardimi meestele ka statistika, sest Vara sõnul on Juventus viimasest 56 kodumängust ainult kahes lasknud endale lüüa kaks või rohkem väravat ning edasi on läinud viimasest kuuest poolfinaalist viies.

Kruus ja Vara arvavad, et Monaco jaoks on oluline see, et Mbappe oleks midagi eelmisest mängust õppinud ja kodutöö ära teinud. Kahtlemata saavad tema vastased raske tööpäeva — aga kas Mbappe mängu ära tassib, on gurude hinnangul juba teine asi. Mehed teavad ka, et seekord võib UEFA delegaatide hulgast leida ka ühe eestlase.

Omavahelise ennustusmängus on Kruusil rõõm näha, et punktid on pöördunud ning võimalus on antud ka Varale.