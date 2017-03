Kalev Kruus ja Toomas Vara on Triobeti jalkastuudios valmis igal tähtsal jalgpallipäeval. Täna, kui on selgumas viimased meeskonnad, kes Meistrite Liigas kaheksa parima hulka jõuavad, arutlevad nad Monaco ja Manchester City kohtumise üle. Gurude sõnul on tegemist kahe mürgeldava meeskonnaga, kelle head ja vead muudavad võidušansid üsna võrdseks. Kruus on äärmiselt elevil ning ei jõua mängu algust ära oodata.

Jalkagurude hinnangul ei saa Monacol eelmise mängu 3-5 kaotusest välja tulemine kerge olema — samas näitab statistika, et Inglise satsidele ei ole nad kunagi kahemängulisi seeriaid kaotanud. Üht-teist näitavad numbrid ka City kasuks, nimelt ei ole nemad Euroopas kunagi kaotanud Prantsusmaa klubidele. Kruus ja Vara arvavad siiski, et kordub eelmise mängu pilt, kus pallivaldamine ja sööduprotsent on City poole kaldu, aga teravaid hetki tekitab Monaco.

Kruusi sõnul peaks rahvas peab olema rõõmus, et Monaco näol on olemas meeskond, kes läheb lihtsalt sirge seljaga vastaste väravaid puruks lööma — koduses liigas on nad nelja kohtumise jooksul skoorinud lausa 11 väravat. Vara seevastu nendib, et ka City seeria pole kehvem ning nad suudavad Monacole võõrsil mängimise keeruliseks teha küll.

Omavahelises ennustusmängus selgub, et Kruusi tarkuseterad on pannud Vara enda ennustust muutma ning tema enda sõnul on ta panustamises nagu Saksamaa Euroopa Liidus — paneb palju mängu aga saab vähe tagasi. Olukorrast täpsemalt Triobeti ennustusportaalist.