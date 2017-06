JALKASTUUDIO: Kas Meistrite Liiga finaalmängu otsustab Cardiffi staadioni riietusruumi needus?

Kalev Kruus ja Toomas Vara jagavad Betsafe’i jalkastuudios enda tarkusi suure Euroopa Meistrile Liiga finaalmängu kohta, mis on meeste hinnangul peale pikka klubijalgpallihooaega kõige oodatum kohtumine. Kuigi värske Hispaania meister on Meistrite Liiga finaali jõudes võitnud viis viimast mängu, siis Kruusi sõnul värske Itaalia meister finaalmänge ainult kaotabki. Samas Cardiffi riietusruumi needus soosib just Juvet.

Jalkagurude hinnangul on sel hooajal finaalis kokku sattunud kaks erineva mängustiiliga, kuid väärikat meeskonda, kellest kumbki ei ole seal juhuslikult. Reali kasuks räägib nende edukas ajalugu Meistrite Liigas, samas ei tasu meeste sõnul ära unustada, et Juve pole kaotanud mitte ühtegi mängu tänavusel Meistrite Liiga hooajal. Vara sõnul ei oota küll ükski jalgpallisõber, et selle kohtumise normaalaeg lõppeks 0-0 seisuga, kuid selle tõenäosus on suur ja imestada ei tasu millegi üle. Veel toovad mehed välja põneva fakti Cardiffi staadioni riietusruumi kohta — nimelt kipuvad võitma tiimid, kes satuvad kodumeeskonna garderoobi. Kes on selleks õnnelikuks sel mängul, selgub juba videost. Kruusile tundub, et jalgpallijumal on Varale halastanud, sest müstilisel kombel juhib tema uut ennustustabelit. Lähemalt saab punktiseisu ja meeste finaalmängu ennustuste kohta uurida Betsafe’i spordiennustusportaalist.