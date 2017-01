Kalev Kruus ja Toomas Vara jätkavad Triobeti jalkastuudios Inglise liigakarika poolfinaalide lainel — täna kohtuvad Hull City ja Manchester United. Meeste hinnangul on selles mängus selge soosik, samal ajal kui teise meeskonna elu on nagu ameerika mäed. Hull City võib gurude sõnul olla peale Jake Livermore’i müüki küll kümne miljoni võrra rikkam, kuid raha platsil palli taga ei aja.

Ja see on vaid üks muredest. Õhtul selgub, kuidas meeskond olukorrast välja tuleb.

Gurud on kindlad, et võrreldes eilse poolfinaaliga Liverpooli ja Southamptoni vahel, on selle mängu tulemus juba ette paigas. Mourinho meeskonnal on Vara hinnangul seni läinud kenasti, võiduseeria kestab ja ManU kaotada ei plaani. Jalkagurud rõhutavad aga, et ka Hull City mehed pole sugugi papist poisid ning neil on samuti läinud suurepäraselt — viimasest kaheksast mängust on nad kaotanud kõigest ühe. Suureks probleemiks on tänaõhtuse kohtumise eel aga tühi pink ning keda väljakule saata. Kruusi arvates on Hull’i uue peatreeneri peas kohtumise eel ilmselt ketramas mõte: „kuhu kuradi kohta ma olen sattunud?!“.

Nagu ikka, ei jäta jalkagurud ka seekord kasutamata võimalust üksteise üle lõõpida — nalja on nabani kui Kruus saab teada, et Vara oli ise viimase ManU mängu peale panustades sama puusse pannud nagu meeste omavahelises ennustusmänguski. Mehed on kindlad, et seekord on Triobetis Hull’i võidu peale raju koefitsient, millele julgevad vaid eriti kõvad mehed panustada. Täpsemalt on see number 7,55, millega korrutataks Hull’i võidu korral panustajate summa.

Kruus ja Vara teevad ennustused ka omavahelise ennustusmängu tarbeks. Kruusi sõnul loodab ta juba mõnda aega, et Vara vahel täppi ennustaks, kuid sellest ei ole tolku. Ülevaate ühe mehe õnnest ja teise ebaõnnest saab Triobeti ennustusportaalist.