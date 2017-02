Kalev Kruus ja Toomas Vara kommenteerivad tänases Triobeti jalkastuudios õhtul eesseisvat Leicesteri ja Sevilla kohtumist. Gurud leiavad, et Leicesteri jaoks on see viimane võimalus tõusta fööniksina tuhast ja luua uus muinasjutt või vajuda sügavasse auku. Täna õhtul selgub, kumb stsenaarium saab teoks!

Kruusi sõnul oli Leicester eelmisel aastal jalkafännide suur lemmik, kuid käesolev aasta on nende jaoks eriti kurb. Kruusi viib lausa ahastusse fakt, et meeskond pole sellel aastal löönud veel ühtegi väravat. Hinnanguga nõustub ka Vara, nentides, et nende saatus on olnud veider ning see kohtumine on tõesti antud hooajal viimane võimalus enda mainet päästa. Vara loodab, et koduväljakule tullakse katsetama uute meestega, sest Vardy ja Mahrez, kes on seni Leicesteri läbi mängude tassinud, on nüüd küll lati alt läbi läinud.

Kuigi meeskonnal oli alagrupis väravate löömisega veidi probleeme, leiavad jalkagurud, et Sevillal on olnud väga hea hooaeg. Mehed on üksmeelel, et Sevilla meeskonnaruumides läks peale loosi ilmselt kohe pidu käima ning kui siit paarist nüüd edasi ei minda, siis ei juhtu seda kunagi.

Omavahelises ennustusmängu käigus röövib Vara Kruusi ennustuse ning viimane läheb enda sõnul juba oma panuste panemisega hulluks. Punktiseisust ning koefitsientidest annab ülevaate Triobeti spordiennustusportaal.