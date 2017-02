Kalev Kruusil ja Toomas Varal on peale Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamist taas põhjust rääkida jalgpallist Triobeti jalkastuudios. Täna võitlevad Inglise liigakarika eest Manchester United ja Southampton. Jalkagurude sõnul on Mourinho koos ManU'ga minemas neljanda liigakarika võidu peale, mis tõstaks ta samale pulgale legendaarse Fergusoniga.

Vara hinnangul on eesseisev kohtumine meeskondade jaoks nii oluline, et isegi kui sa oled Ibrahimovic, siis saad sa selle mängu tähtsusest aru. Kruusi ja Vara sõnul mängis Southampton korralikult hooaja esimesel poolel, aga näiteks Premier liigas on nad alates 18. detsembrist on kaheksas mängus võtnud ainult kaks võitu. Mehed arvavad, et ka ManU'l on peale Mkhitaryani ja Carricku vigastada saamist veidi probleeme.

Jalkagurude sõnul mängib Southampton ManU ajaloos tähtsat rolli, sest peale 1986. aastal saadud kaotust vallandati ManU varasem peatreener ning ametisse astus Sir Alex Ferguson, kel on olnud suur roll Inglise jalgpalli kujundamisel. Kruus nendib, et kui ta oleks väike poiss, siis tahaks ta väga, et Vara oleks tema ajalooõpetaja. Ka Varal on Kruusi kohta nii mõndagi öelda. Täpsemalt selgub videost.

Omavahelises ennustusmängus on ühel jalkagurul märgatavalt rohkem punkte kui teisel ning Vara rajude koefitsientide peale tehtud ennustus paneb Kruusi ahhetama. Punktitabelist teeb ülevaate Triobeti spordiennustusportaal.