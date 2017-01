Jalkagurud Kalev Kruus ja Toomas Vara jätkavad Triobeti jalgpallistuudios Inglise jalgpalli lainel, kuid liiguvad FA Cup’i juurest Inglise liigakarika mängude juurde, analüüsides tänast Manchester Unitedi ja Hull City vastasseisu. Need kaks tiimi on omavahel aastakümneid mänginud, kuid Hull viis võidu ManU ees koju viimati 70ndatel. Kas täna tehakse ajalugu?

Inglise liigakarikas mängivad vaid ülemise nelja liigataseme meeskonnad, kuid vaatamata sellele on see 57 aastat tegutsenud karikasari gurude hinnangul Inglismaal kõige vähem hinnas. Kui ManU on näidanud vägevat seeriat ja võitnud 8 mängu järjest, siis Hull’i saatus on olnud vastupidine.

Jalkastuudios selgub, milline mees on Hull City uus peatreener Marco Silva ning miks on meeskond praktiliselt kõik oma fännid kaotanud. Kruus ei mõista, miks vaatamata hirmsale ajagraafikule ei anna ManU peatreener Mourinho meestele puhkust ja saadab tippmängijad sellisel kohtumisel platsile, Vara sellega aga ei nõustu.

Mehed on tavapäraselt hoos ning seades üksteise teadmisi kahtluse alla, lähevad nii mõnelgi korral vaidlema. Vara on segaduses, kuidas ta Kruusile tulemuste ennustamises alla jääb ning pidevalt märgist täiesti mööda laseb. Vaadates senist punktitabelit soovitab guru kõigil oma tuttavatel panustada alati vastupidiselt tema ennustustele. Jalkagurude omavahelisest ennustusvõistlusest annab ülevaate Triobeti ennustusportaal, kust leiab koefitsiendid nii Inglise liigakarika mängude kui ka teiste spordi- ja meelelahutussündmuste kohta.