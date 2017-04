JALKASTUUDIO: Kas Hispaania meistritiitli saatus otsustatakse tänasel El Clasicol?

Kalev Kruus ja Toomas Vara on Triobeti jalkastuudios valmis kauaoodatud El Clasico õhtuks. Meeste sõnul hakkab nalja saama ja igavalt see mäng küll ei möödu. Nad tunnistavad, et mõlemad meeskonnad lähevad peale oma nõrkade kohtadega — nimelt jätab Neymar esimest korda El Clasico vahele, mis võib Barca esiründeliini kolmikut veidi nõrgestada. Teisalt ei ole Ronaldo kunagi El Clasicol kuigi resultatiivne olnud.

Mäng tuleb nii tuline, et gurud — vaatamata sellele, et viljelevad antud juhul tugitoolisporti — peavad kinnitama enda füüsilist ja vaimset valmisolekut eelseisvaks kohtumiseks. Vara ajalootunnist selgub, et Real on koduväljakul läbi aegade märgatavalt parem olnud, kuid Kruusi sõnul on nüüd käes Barca viimane võimalus Reali elu keeruliseks teha. Muide, nad on suutnud viimases 22 järjestikuses mängus vähemalt korra Reali puurilukku avada.

Kahe meeskonna tabeliseis on oodatult tasavägine, kuid see, mille pealt siia mängu saabutakse, on erinev. Realil on selja taga kaks pigem lustakat mängu. Samas kui Barcelona mentaalne pool ja ettevalmistus on veidi käest läinud. Jalkagurude hinnangul on huvitav jälgida, kuidas saab hakkama Barca ründeliin ilma Neymarita — teatavasti tuleb 70% väravatest sealsest raudsest kolmikust.

Video lõpus saab näha tavapärasest mahlakamaid väljaütlemisi, kuid mehed on ennustuste juures üksmeelsemad kui muidu. Kruusi ja Vara punktiseisu ning Triobeti koefitsiendid eelseisvateks mängudeks leiab spordiennustusportaalist.