JALKASTUUDIO: Kas Barcelona alistab muidu koduväljakul võitmatu PSG?

Tänases Triobeti jalkastuudios kinnitavad Kalev Kruus ja Toomas Vara, et läheneva kevade märgiks on Euroopa Meistrite Liiga tagasi ning täna õhtul kohtuvad FC Barcelona ja PSG. Kruus arvab, et see mäng annab hea võimaluse Cavanil oma nukker seeria Barcelona vastu lõpetada. Barca kahjuks räägib ka Vidali puudumine. Mäng tõotab tulla raju!