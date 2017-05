JALKASTUUDIO: Kas Atletico teeb ajalugu ja alistab poolfinaalis Reali?

Kalev Kruus ja Toomas Vara teevad täna jalkastuudios ise ajalugu, sest Eesti suurim spordiennustus- ja hasartmänguportaal Triobet võtab tänasest kasutusele samasse gruppi kuuluva ja rahvusvaheliselt tuntud Betsafe’i kaubamärgi. Seoses piduliku sündmusega alustab Kruus täna jalkastuudiot silmapaistva žestiga, paljastades oma muskulaarse keha. Pisut jääb muu kõrvalt aega muidugi ka mängu kommenteerimiseks ning kuivõrd platsil kohtuvad täna võrdsete võimaluste ja võimetega vastased, on gurude sõnul Atletico ja Reali mängu tulemus ettearvamatu.

Kruusi ja Vara sõnul on kõigil kordadel, kui need kaks meeskonda omavahel Meistrite Liiga poolfinaalis või finaalis kohtunud on, edasi läinud Real. Loos on Atleticole olnud karm ka nüüd, kuid jalkagurud ennustavad Simeone magusat kättemaksuplaani. Kruusi hinnangul on Atletico teekond sel hooajal olnud märkimisväärne, sest suured väravakõmmutajad ei ole nad kunagi olnud, aga nii väheste väravatega edasi saada on haruldane.

Jalkagurude andmete kohaselt hoiab Real Meistrite Liigas rekordit, olles seitsmendat aastat järjest poolfinaalis. Atletico kivikõval kaitsel on aga pisikesed probleemid, millele on kindlasti vaja lahendus leida. Vara sõnul tuleb meenutada, et Atletico on aga Simione käe all mängides 27 mängul hoidnud enda värava puhtana, mis on tugevalt Meistrite Liiga kõige kõvem näitaja.

Omavahelises ennustusmängus otsustavad mehed punktiseisu nullida ning Betsafe’i nime alt otsast alustada. Mainimist vajab fakt, et eelmises tabelis juhtis Kruus enam kui kahekordselt Vara ees. Uus tabel on ikka leitav ennustusportaalist, nagu ka koefitsiendid selle mängu ning teiste eelseisvate spordi- ja meelelahutussündmuste kohta.