JALKASTUUDIO: Juventuse ja Monaco taktikast pakatav lahing finaalikoha eest

Kalev Kruus ja Toomas Vara räägivad täna Betsafe’i (www.betsafe.ee) jalkastuudios üsna harjumatust vastasseisust Juventuse ja Monaco vahel. Kokku saavad kaks erinevat koolkonda — kivikõva kaitse ja supertugev rünnak. Ülimehised jalkagurud on igatahes mõlemast meeskonnast kõrvuni võlutud.

Kruusi ja Vara hinnangul seisneb Monaco võlu nende ilusas ja resultatiivses mängustiilis, millega on nad endale sellel hooajal kindlasti kõvasti fänne saanud. Juventuse puhul on mõistmatu, kuidas keegi neile väravaid lüüa ei suuda — nimelt on neile terve hooaja peale löödud vaid kaks väravat.

Jalkagurud ei jäta kasutamata võimalust ülistada Monaco mängumeest Mbappet, kes on nende arvates kahtlemata praegu maailma kuumim mängija. Mainimist väärt on ka fakt, et Monaco viimase 30 kodumängu võiduprotsent on koguni 71%, millest paremini on suutnud vaid sellised suurkujud nagu Real, Barca ja Bayern.

