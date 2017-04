JALKASTUUDIO: gurudele on selge, et mitte midagi pole veel selge

Tänases Triobeti jalkastuudios on Kalev Kruus ja Toomas Vara segaduses, sest kohati tundub, et Juventuse ja Barcelona kohtumise lõpptulemus on juba paigas, kuid samas on kõigil meeles, millise imeteoga Barca PSG vastu hakkama sai. Kindel on vaid see, et Juventus on meeskond, kelle vastu on selliseid trikke keeruline teha.

Kruusi sõnul võib eelmine Juventuse 3-0 võit olla väga suur märk ka tänaseks mänguks, kuid Vara on kindel, et kui üldse keegi sellisest kaotusseisust Meistrite Liigas välja tuleb, siis on see Barcelona. Kindlasti mõjutab Barcat mõne olulise mängija puudumine, kuid Kruusi ja Vara sõnul on täna kindlasti platsil Busquets, kes paljudele oma mängustiili ja olemuse tõttu ei istu, aga annab siiski meeskonnale palju juurde. Mängu muudab huvitavaks ka fakt, et keegi pole lausa 441 minutit järjest Juventuse väravavõrku sahistanud. Barca samas on lasknud endale viimases kolmes mängus lüüa kokku seitse väravat, mis on Kruusi ja Vara hinnangul Meistrite Liigat võita tahtva satsi kohta liig — seega on nende suurimaks väljakutseks enda seljatagune puhtana hoida. Üks jalkagurudest teeb ennustusmängus kindla, kuid keerulise ennustuse. Teine valib seevastu lihtsama tee. Vaata Triobeti ennustusportaalist, kuidas kummagi mehe senised ennustused õnnestunud on.