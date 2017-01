Kalev Kruus ja Toomas Vara on ka täna Triobeti jalkastuudios FA Cup’i lainel ning analüüsivad eesootavat mängu, kus Inglise tippklubi Liverpool võtab vastu kauge külalise Plymouth Argyle’i meeskonna. Kas tänaõhtuses vastasseisus võime näha tõelist FA Cup’i stiilis hiiglase alistamist?

Gurude selgitusel valisid nad tänasesse jalkastuudiosse mitmete FU Cup’i kohtumiste hulgast just Liverpooli ja Plymouth’i nii põhjusel, et Liverpooli ridades mängib Eesti rahvuskangelane Ragnar Klavan kui ka seetõttu, et FA Cup on tuntud selle poolest, et tõelisest Taaveti ja Koljati võitlusest võib võitjana väljuda üllatuslikult just nõrgem osapool. Tänasest mängust enam suuremaks selles sarjas liigatasemete vahed minna ei saa, mistõttu võib ajalugu arvesse võttes kohtumiselt palju oodata. Muuseas — gurude andmetel on mitmed Plymouthi mängijad tõelised Liverpooli fännid, seega võib Anfieldi staadionil mängimisega nii mõnegi vastasmeeskonna mehe eluunistus täituda.

Lisaks liigatasemete vahele toob Kruus välja, et nende meeskondade palgaerinevus on 42,5-kordne. Täpsemad numbrid selguvad videost.

Jalkagurude sõnul kohtusid need kaks meeskonda viimati 55 aastat tagasi ning selgub, et Plymouth on 50ndatel korra ka Liverpooli võitnud. Kruusi arvates vajab äramärkimist, et see oli nii ammu, et isegi Vara ei olnud siis veel sündinud.

Kuna Liverpooli ja Plymouth’i tasemevahe on mäekõrgune, ei tee Kruus ega Vara ennustust võitja kohta, küll aga lähenevad teise nurga alt. Gurude omavahelisest punktitabelist saab ülevaate Triobeti ennustusportaalist.