Jalkagurud Kalev Kruus ja Toomas Vara jagavad tänases Triobeti jalkastuudios enda hinnanguid õhtuse Meistrite Liiga kohtumise osas, mis sedapuhku toimub Müncheni Bayerni ja Arsenali vahel. Kas Bayern surub Arsenali vastu muru või on viimastel lootust? Vara Arsenalile optimistliku prognoosi ei anna ning leiab, et meeskonna sooritus on nagu Eesti ilm.

Gurud tunnistavad, et arvasid, et seekord nii ei lähe, kuid loos pani juba neljandat korda järjest need kaks meeskonda siiski omavahel kokku ning on selge, et ühele meeskonnale ei tulnud uudis rõõmusõnumina. Inglise jalgpalli kalender on Kruusi sõnul ajuvabalt tihe samal ajal kui Saksamaa mehed sammuvad õhtul platsile värskelt. Vara on aga veendunud, et Wengeril on kuri saatus kannul ning võrdleb Arsenali mänge Eesti ilmaga, millest suurt midagi head pole oodata. Samuti annavad gurud karmi hinnangu Arsenali peatreeneri tööle ja leiavad, et tema lepingule võib siit paarist välja kukkumine saada saatuslikuks.

Meeste sõnul on Bayern võitnud Meistrite Liigas viimased 15 kodumängu, mis on ajaloo parim seeria, Arsenal aga teisest küljest on viimasel kuuel aastal 16 parima hulgast välja kukkunud. Jalkagurud teavad, et vaatamata ajaloole lähevad täna vastamisi kaks praegu tegutsevatest peatreeneritest kõige suurema Meistrite Liiga kogemusega meest.

Kruus on kindel, et tema peab kõige paremat panust sellele mängule ning seekord on isegi lootust, et mõlemad mehed saavad oma ennustustega pihta. Mehed imestavad, et mõned kommentaatorid kahtlevad nende jalkaguru staatuses ja võtavad aja, et selgitada, mis teeb neist tõelised gurud. Vaata videost, mis teeb gurust guru ja mida mehed kriitikast arvavad.

