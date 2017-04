JALKASTUUDIO: ees seisab kõige tulisem Inglise derby üldse

Kalev Kruus ja Toomas Vara tänasel naljapäeval Triobeti jalkastuudios nalja ei tee, vaid ootavad pikisilmi õhtul eesseisvat Liverpooli ja Evertoni derbyt, mis on peale koondise pausi Premier liiga esimene mäng. Üks meeskond on Kruusi ja Vara sõnul selge favoriit, kuid ennustuste tegemisel rabavad gurud üksteist, tehes selgelt erinevaid panuseid.

Liverpooli ja Evertoni mäng on jalkagurude arvates üks kõige oodatumaid ja hoogsamaid naabrite rivaalitsemisi üldse, mis toimub seekord lausa 229. korda. Kruusi sõnul tuleb sellest kohtumisest äärmiselt lahe ettevõtmine, mida praegune punktiseis ja omavaheline tuline ajalugu veelgi soosivad. Seda mängu ei saa lihtsalt maha magada!

Meeste hinnangul tuleb Liverpool peale selgelt tugevama positsiooniga, kuid ka Evertoni vorm on selleks tähtsaks mänguks üsna hea. Kruus ja Vara nendivad, et kuigi keegi varasematest Liverpooli peatreeneritest ei ole võitnud kolme esimest derbyt, siis Klopp tüürib peale kahte võitu jõudsalt selle teetähiseni. Jalkastuudiost saab veel teada, milline veider olukorras Liverpool on ja miks nad ei suuda võita mänge tabeli viimase 10 meeskonna vastu.

Omavahelises ennustusmängus teeb Vara šokeerivad ennustuse, mille põhjuseks on tema puhas rõõm ühe jalgpallisündmuse üle – täpsemalt videost. Triobeti ennustusportaalis saab panustada eelseisva kohtumise lõppskoori, väravate, kaartide, mängijate ja kõige muu peale.