JALKASTUUDIO: ees on Eesti koondise aasta oodatuim mäng

Selle hooaja viimane Betsafe’i jalkastuudio on Kalev Kruusi ja Toomas Vara toonud vastavatud Betsafe Tähtede klubisse A. Le Coq Arenal, kus juba 9. juunil toimub oodatud Eesti-Belgia kohtumine. Lisaks on stuudios absoluutne jalkalegend — mees, kes teab une pealt, kuidas Belgiat 2-0 võita.

Kruus ja Vara on seadnud sammud staadionil asuvasse jalkakuulsuste hall of fame’i — uhiuude eksklusiivsesse Betsafe Tähtede klubisse ning on endaga kaasa meelitanud Eesti koondise endise peatreeneri Tarmo Rüütli, kes oli tiimi eesotsas 2009. aastal, mil Eesti Belgiat 2-0 võitis. Rüütli sõnul on mitmed tol aastal Eesti vastu mänginud mehed platsil tänapäevani — iseasi, kas nad enam sellisel viisil ennast torkida lasevad.

Jalkagurude hinnangul ei ole meie seis alagrupis kõige parem, kuid kindlasti ei ole see lootusetu. Kruusi sõnul oli Eesti meeskond esimene, kes suutis alagrupi mängudes Belgia puuriluku lahti keerata, küll aga meenutab Vara, et nad ei ole niisama FIFA edetabelis 7. kohal, vaid kõik nimed on absoluutsed superstaarid, keda väljakul valveta jätta ei tohi.

Rüütli kinnitab, et homne mäng tuleb raskem kui see kaheksa aastat tagasi oli, sest praegune Belgia on hoopis teist masti meeskond. Samas annab kaasa nii mõnegi kavala soovituse, mida mehed platsile astudes arvesse võtma peaksid. Ekspertidena oskavad Kruus ja Vara öelda, et muuseas on staadioni muru väga hästi kasvatatud, mis loodetavasti aitab meie meeste väravate vormistamisele kaasa.

Ennustusmängu tarbeks teevad seekord enda panuse kõik kolm. Vaata videost lähemalt, millise resoluutse ennustuse teeb Vara ning kuidas näeb mängupilti ette Tarmo Rüütli.