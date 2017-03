Kalev Kruus ja Toomas Vara lahkavad täna Triobeti jalkastuudios Eesti ja Küprose MM-i alagrupi kohtumist — kas uuesti sündinud Eesti koondis suudab samuti häid tulemusi näidanud vastase alistada? Gurud on veendunud, et kui meile selles mängus kaotus tuleb, siis läheb tabeliseis juba piinlikuks.

Vara sõnul võib ju uue peatreeneri tulekuga meie koondis uue hingamise saada, kuid senine valikgrupi statistika rõõmustamiseks palju põhjust ei anna — ise oleme löönud 5 väravat, kuid endale oleme lasknud lüüa 15. Ka Kruusi hinnang on hävitav, öeldes, et sellist laata ei ole olnud naljalt ühegi teise meeskonna värava all. Teisalt teavad jalkagurud, et Küprosel on lausa neli põhimeest puudu ning Eestile võib kasuks tulla ka mängu vilistav kohtunik. Miks? See selgub juba jalkastuudiost.

Kruus ja Vara teavad, et Küprose publik on suhteliselt valiv, kelle kohtumisi nad vaatamas käivad, seega pole üldse ime, kui sinimustvalge tribüüne vallutab. Igatahes on mehed kindlad, et see kohtumine ei saa olema kummalegi osapoolele jalutuskäik pargis ning mõlemal meeskonnal tuleb käia välja enda suurimad trumbid.

