JALKASTUUDIO: Chelsea ja Tottenhami vahel tuleb korralik andmine

Triobeti jalkastuudios teavad Kalev Kruus ja Toomas Vara, et nädalavahetus toob endaga kaasa väga hea jalgpalli — Inglise liigakarikas võitlevad täna õhtul finaalkoha nimel Chelsea ja Tottenham. Tottenhami peatreenerile antakse võimalus vastast korralikult tampida, sest teoorias on nelja punkti tagasi võtmine täiesti võimalik, samas on mehed kindlad, et Conte poolt lähevad mängijad platsile viimase kaotuse tõttu veelgi motiveeritumana.

Jalkagurude hinnangul on pikalt tabelis esikohta hoidnud Chelsea hakanud libastuma ja teisel kohal asetsev Tottenham tuleb neile aina kiiremini selga. See ei saa aga Chelseale meelakkumine olla, kuna meeste sõnul on Tottenham väga füüsiline meeskond.

Vahepeal on selgunud, et Chelsea mängija John Terry’le jääb see hooaeg viimaseks ja meeste sõnul on peaaegu võimatu ennustada, kas teda täna platsil ka näha on. Kruusi nägemuses peitub selles kohtumises tegelikult kaks mängu — mida ta selle all mõtleb, selgub juba videost.

Jälgi Triobeti spordiennustusportaalist, kuidas meeste tänagi väga erinevad panused nende punktiseisu muudavad.