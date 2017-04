JALKASTUUDIO: Chelsea ja City mängu mahamagamine oleks kriminaalne

Kalev Kruus ja Toomas Vara arutlevad Triobeti jalkastuudios täna Inglise Premier liiga kohtumise üle Chelsea ja Manchester City vahel. Meeste sõnul tunnevad Chelsea mängijad sellele mängule minnes ilmselt rohkem pinget, kui nad viimasel ajal harjunud on. Samas teatab Kruus, et ka City-poiste jaoks pole kohtumine pidu ja pillerkaar ning nende kaitseliin lekib märgatavalt rohkem kui tohiks.

Jalkagurud peavad täna Stamford Bride’i staadionil aset leidvat mängu nii oluliseks, et selle maha magamine oleks jalgpallifännide jaoks lausa kriminaalne tegevus. Meeste sõnul on Chelseast räägitud kui potentsiaalsest liiga meistrist, kuid asjad on läinud nii põnevaks, et Vara arvutuste kohaselt võib peagi nende edu Tottenhami ees olla vaid üks punkt.

Siiski oleks Kruusi ja Vara sõnul ajalooliselt suur üllatus, kui Chelsea ka selle mängu kaotaks, sest kaks korda järjest kaotati City meeskonnale kodustaadionil viimati 1983. aastal. Mehed teavad ka rääkida, et City poolelt on Chelseale suurimaks ohuks Aguero, kelle löödud väravate hulk on märkimisväärne.

Jalkagurude omavahelises ennustusmängus mõistab Vara lõpuks, miks Kruus alati tal esimesena panustada laseb. Kas punktitabel on muutunud tasavägisemaks või on mehed oma ennustustes veel erinevatel tasemetel näeb Triobeti ennustusportaalist.