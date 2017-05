JALKASTUUDIO: ajalugu Atletico ja Reali mängus tehakse, aga kas ka piisavalt?

Kalev Kruusil ja Toomas Varal on Betsafe’i (www.betsafe.ee) jalkastuudios hambus Meistrite Liiga viimane poolfinaalmäng, kus kohtuvad põlised madridikad Atletico ja Real. Jalkagurude sõnul ei ole poolfinaalides varem nähtud, et sellisest kaotusest välja tuldaks, kus Atletico praegu on. Ronaldol on aga võimalik see mäng ajalukku kirjutada.

Kruus ja Vara peavad meeskondade eelmist kohtumist Atletico viimaste aastate halvimaks esituseks Reali vastu. Kruusi hinnangul peegeldub juba meeste tegudest, et nende mast on veidi maas ja närv üleval, sest viimases mängus lahkus üks mees lausa punase kaardiga. Mehed teavad, et Reali vastu on sellel hooajal kolme väravat löödud neli korda, kuid mitte kordagi ei suudetud ise endale löödud väravate arvu nulli peal hoida. Gurude sõnul on Ronaldol võimalus teha ajalugu, sest kolmes mängus järjest pole keegi Meistrite Liigas varem kübaratrikki teinud. Ajalugu tehakse siin mängus veelgi, sest Kruus ja Vara teavad rääkida, et staadion, kus õhtune mäng toimub, läheb peale selle hooaja lõppu lammutamisele, seega on see sealne viimane derby ja Meistrite Liiga mäng. Kruus teeb omavahelise ennustusmängu tarbeks kavala ennustuse, mis on Vara arvates nii veider, et sellele arvutab Betsafe ulme koefitsiendi. Kuidas aga tegelikult läheb, saab näha Betsafe’i spordiennustusportaalist.