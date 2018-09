Jalgpalli tipptreenerid nõuavad UEFA-lt iganenud reegli tühistamist

Võõrsil löödud värava reegel kehtib Euroopa klubijalgpallis alates 1965. aastast. Enne seda kasutati võrdse tulemuse korral enamasti lisamängu võimalust.

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) asepeasekretär Giorgio Marchetti sõnul hakkavad nad treenerite ettepanekut kindlasti arutama.

"Treenerid leidsid, et tänapäeval pole võõrsil värava löömine enam nii keeruline kui vanasti ning see reegel tuleks üle vaadata. Seda me kindlasti ka teeme," teatas Marchetti.

Ühtlasi leidsid tipptreenerid, et võõrsil löödud värava reegel ei täida algselt seatud eesmärki, et külalismeeskonnad rohkem ründaksid. Tegelikkuses on mäng muutunud hoopis kaitsvamaks, sest kodumeeskonnad ei taha endale mingil juhul lasta väravat lüüa.

Šveitsis toimunud treenerite nõupidamisel osalesid teiste hulgas sellised kuulsused nagu Jose Mourinho (Manchester United), Massimiliano Allegri (Juventus), Julen Lopetegui (Madridi Real), Unai Emery (Arsenal), Carlo Ancelotti (Napoli) ja Thomas Tuchel (PSG).