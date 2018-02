Jalgpalli Meistrite liiga: Basel astub vastu Suurele Rahale

Samal ajal, kui maailma ralliässad sätivad autosid lumiseks Rootsi MM-ralliks, hakkavad juba peale jalgpalli Meistrite liiga play off mängud.

Ja teisipäeval oleme veelkord tunnistajaks sellele, kas siin maailmas paneb raha kõik paika või pigem mitte.

Suures jalgpallis õige tillukeste võimalustega Basel astub kodustaadionil vastu võimsale ja põhjatu rahakotiga Manchester Cityle. Siit tuleb jällegi see äraleierdatud lause, et kui nüüd vaadata tiimide koosseise, ei tohiks Šveitsi meeskond edasipääsust isegi mitte unistada ...

Heidame pilgu summadele, mis nende kahe meeskonna juures erinevad väga kardinaalselt. Viimaste andmete järgi on kogu Baseli mängijate maksumus (kõik on paraku ja müüdavad) „vaid“ 56,8 miljonit eurot. Siinkandis teeks selliste summadega kõik imed ära. Aga – enam-vähem samasuguse summa eest soetas City endale ühe (!?) kaitsja – Benjamin Mendy ... Üleüldse on Pep Guardiola viimase kahe aasta jooksul ainult kaitseliini meeste maksnud ulmelisi summasid. Lisaks Mendy’le veel Kyle Walker (51 miljonit), John Stones (55,6 miljonit) ja viimane ost Aymeric Laporte (65 miljonit). Lisame siia otsa veel Nicolas Otamendi 44,6 miljoniga. Muljetavaldavad numbrid ... Teisisõnu – Cityl on maailma kalleim kaitseliin.

Siia tuleks lisada veel selline nüanss, et Basel on viimase kahe kuu jooksul mänginud vaid kaks (!) ametlikku mängu, City aga 14. Mängupraktika vähesus ei tule samuti Baselile sugugi mitte kasuks.

Samas on Šveitsi klubi suureks katsumuseks valmis ja sellise vastase puhul pole eraldi motivatsioonikõnet tarvis. Klubi peatreener Raphael Wicky on kindel, et City ei üllata neid millegagi: „Ei usu, et nad meid üllatavad. Seda teavad ju kõik, kuidas City mängib. Nende vastu pole mõtet lootagi, et valdad kõvasti palli, nad tulevad väga kiiresti üle ja eksimusi lubada ei saa.“

Vaata omamoodi Taaveti ja Koljati ehk Basel ja Manchester City kohtumist teisipäeval otseülekandes Viasat Sport Balticus algusega kell 21.35, kommenteerivad Mart Mardisalu ja Indrek Kannik.