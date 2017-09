Jalgpalli eurosarjas tehti omapärasel moel ajalugu

Nimelt kohtumises Guimaraesi Vitoria ja Salzburgi Red Bulli vahel ei mahtunud Portugali klubi algkoosseisu mitte ühtegi eurooplast. Kas see saab uueks reaalsuseks näitavad lähiaastad.

Mängu käigus Guimaraesi poolelt üks eurooplane siiski väljakule astus, 57. minutil vahetusest noor portugallasest keskväljamees Kiko.

Ajalooline mäng lõppes 1:1 viigiga.

Vitoria SC became the first side in European competition to name a starting XI without a single European player pic.twitter.com/Gk6L5UCZbN