Jalgpall ühendab! Dortmundi fännid võtsid Monaco toetajad oma katuse alla

Dortmundi klubi Twitteri konto kubises eile postitustest, kus õhtusöögilauas või lihtsalt õlleklaasi taga poseerivad üheskoos Dortmundi ja Monaco poolehoidjad.

"Sellises kriisis hoiab Borussia alati kokku," ütles Borussia klubi tegevjuht Hans-Joachim Watzke.

Veerandfinaali avamäng lükati eilse pealt tänasele, kuna Dortmundi bussi lähedal plahvatas kolm lõhkeainet, millest sai tõsisemalt vigastada Borussia kaitsja Marc Bartra, kes vajas käele operatsiooni. Intsident juhtus kohaliku aja järgi kella 19.15 ajal, kui buss oli just alustanud teekonda hotellist staadionile. Edasilükatus mäng peetakse täna Eesti aja järgi kell 19.45.

Monaco and Borussia Dortmund fans break bread together as a result of #bedforawayfans 👊 (📷 AS_Monaco) pic.twitter.com/rKKXdd07eZ