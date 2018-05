ISIS ähvardab Meistrite liiga finaali rünnata

Briti tabloid The Sun kirjutab, et islamistliku terroriorganisatsiooni ISIS-e liikmed tahavad laupäeval Kiievis Meistrite liiga finaali eel ja ajal toime panna terrorirünnakuid.

Väidetavalt loodab ISIS Kiievis "üksikute huntide" peale, kes seal nugade ja autodega rünnakuid toime paneksid. ISIS-e toetajad on oma veebiruumi postitanud mitmeid ähvardavaid pilte, kus antakse küllaltki ühemõtteliselt mõista, et Meistrite liiga finaal rikkuda on üks nende eesmärkidest.

Ekspertide sõnul ei ole ISIS-e organiseeritud rünnak Ukrainas eriti tõenäoline, küll aga võidakse sihikule võtta suvel Venemaal toimuv MM-finaalturniir.