Ibrahimovic tögas imevärava löönud Ronaldot: kena löök küll, aga...

Nädalavahetusel Los Angeles Galaxy debüütmängus 40 meetri pealt värava pommitanud Zlatan Ibrahimovic tögas käärlöögiga hiilanud Cristiano Ronaldot endale omase huumoriga.

Ibrahimovic oli teisipäeval külas ESPN-i saates "Sportscenter", kus temalt Ronaldo Juventusele löödud imevärava kohta küsiti.

"See oli kena värav, aga ta peaks proovima seda lüüa 40 meetri pealt," vastas Rootsi koondislane.

Ibrahimovic lisas, et linnarivaali LAFC võrku virutatud tabamus pakub Los Angeleses endiselt palju kõneainet. "Inimesed tulevad mu juurde ja ütlevad "Tere tulemast LA-sse, see oli hull värav ja hull mäng" ning muid positiivseid asju. Tunnen, et mind on hästi omaks võetud."

Meenuta ka Ibrahimovici väravat!