Hispaania ajaleht avalikustas, miks Ronaldo tahab Realist lahkuda

Ronaldo ja Reali presidendi Florentino Perezi suhted halvenesid järsult eelmise aasta detsembris, kui Madridi meeskond võitis Abu Dhabis klubide MM-tiitli. ASi andmetel nõudis jalgpalluri agent toona klubijuhtidega läbirääkimistel Ronaldole 9 miljoni euro suurust aastapalga tõusu.



Perez oli palgatõusuga nõus, kuid vaid juhul, kui Ronaldo võidab Realiga veel ühe Meistrite liiga tiitli ja pälvib veel ühe Kuldse palli (Ballon d’Ori). Sellised nõudmised tundusid Ronaldo jaoks solvavad ning jalgpallitäht leidis, et tema teeneid ei osata Realis hinnata.

Lisaks ajas Ronaldo endast välja eelmise aasta FIFA auhinnagalal juhtunu, kui Reali president valis väga vale hetke, mil PSG jalgpallurit Neymarit kiita. See juhtus samal päeval, kui Ronaldo võitis Ballon d’Ori ehk nimetati viiendat korda maailma parimaks jalgpalluriks.

Kui Perezilt küsiti Meistrite liiga finaali järel Ronaldo võimaliku lahkumise kohta kommentaari, teatas president diplomaatiliselt: "Kõigil on õigus sõna võtta ja mina ei hakka siin isiklikel teemadel arutlema. Olen üliõnnelik, et Cristiano võitis viienda Meistrite liiga karika. Ka mina võitsin viienda. Täna on päev, kus tuleb seda tähistada. Cristiano on õnnelik ja on ka edaspidi õnnelik."