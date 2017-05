Hirmuäratavad numbrid: Cristiano Ronaldo on vastastele kui õudusunenägu

Kahes järjestikuses play-off mängus hat-trick, seda pole Meistrite liigas varem keegi suutnud. Kokku on portugallase hingel 7 "kübarat", sama palju kui Barcelona ebajumalal Lionel Messil.

Madridi suurklubide vahelises derbys on Ronaldo löönud nüüd 21 väravat, enam kui keegi teine.

Meistrite liiga play-off mängudes on portugallasel hingel 52 ja alagrupimängudes 51 väravat. Üldnumber 103 märgib mõistagi järjekordset rekordit. Reali kodumängudes on Ronaldo löönud 53 kolli, ikka rekord.

Cristiano Ronaldo has set a new CL record for most goals scored in home matches (53), surpassing Lionel Messi’s total #UCL pic.twitter.com/NLr4etIOod — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 2, 2017

Cristiano Ronaldo: Has now reached double figures in each of the last 6 #UCL campaigns, with 8 of 10 this season coming in his last 3 apps— WhoScored.com (@WhoScored) May 2, 2017