Hea loos! Liverpool kohtub Meistrite liiga poolfinaalis AS Romaga

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi kaks hiiglast: Müncheni Bayern võtab vastu Madridi Reali.

Esimese mängu peavad poolfinaalides koduväljakul Liverpool ja Bayern.

Kohtumine Romaga on eriline Liverpooli selle hooaja tähe Mohamed Salah' jaoks: suvel siirdus egiptlane Liverpooli just Roma ridadest.

Kui Liverpool on play-off'is seni alistanud Porto ja Manchester City, Roma surus mõlemas vastasseisus tänu võõrsilväravate reeglile selili esmalt Donetski Šahtari ja siis Barcelona. Bayern alistas kaheksandikfinaalis Besiktase ja veerandfinaalis Sevilla, Real on alistanud Pariisi Saint-Germaini ja Juventuse.

Poolfinaalide avamängud peetakse 24. ja 25. aprillil, kordusmatšid 1. ja 2. mail. Meistrite liiga finaal peetakse Kiievis 26. mail.

Meistrite liiga poolfinaali loos

Sten: Klavanil on võimalus võita Champions League

fänn: No ega ka seekord ei pea Liverpool Romas lööma. Piisab kui kodus lüüakse Romale ja võõrsil ei lasta endale lüüa.

Raul Ojassaar: Liverpool peab aga esimese mängu kodus, Roma teise kodus. Stadio Olimpicol pole Romale tänavu veel Meistrite liigas ühtegi väravat löödud.

Raul Ojassaar: Bayerni ja Reali vastasseisust võib aga kujuneda tõeline klassika!

Raul Ojassaar: Teine on Madridi Real! See tähendab, et Liverpool läheb vastamisi Romaga!

Raul Ojassaar: Esimene nimi on Müncheni Bayern...

Raul Ojassaar: Nonii - läheb lahti!

Raul Ojassaar: Esimesena välja tõmmatud meeskond peab avamängu kodus.

Raul Ojassaar: Nagu ka veerandfinaalide eel, tuleb loosi läbi viima Ukraina jalgpalli suurkuju Andri Ševtšenko. Ukrainlased on pildis mõistagi seetõttu, et finaal toimub Kiievis.

Lammas: Liverpool-roma

Raul Ojassaar: Loosi eel peab kõne Kiievi linnapea ja endine poksija Vitali Klitško.

Raul Ojassaar: Aga nüüd on alanud juba Meistrite liiga loosiprotseduur! Järgmise veerandtunni jooksul peaks kõik selgeks saama!

Janar: Real vs Liverpool finaalis

abel: Tallinnas kohtuvad ehk Liverpool ja Salzburg ja Klavan müttab 90 min platsil

Hendrik: Roma vs Bayern finaal.

Raul Ojassaar: Thomas Müller ei arva, et keegi poolfinalistidest oleks kindlaks soosikuks.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984730550001963008

Raul Ojassaar: Klavani tiimikaaslane Alex Oxlade-Chamberlain igatahes kedagi kindlat loosikausist vastaseks ei oota:https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984729415815921664

Raul Ojassaar: Eks näe, eks näe... Meistrite liiga loosi alguseni on nüüd natuke aega, see algab kell 14.00.

Juss: Väga hea! Inglise klubisid Eestis ei näe. Tuleb Madridi meeste lahing Tallinnas!

Raul Ojassaar: Ühesõnaga - finaalis mängib neist kahest vaid üks, Arsenal või Atletico!

Raul Ojassaar: Euroopa liiga poolfinaalideks on Marseille - Salzburg ja Arsenal - Madridi Atletico!

Raul Ojassaar: Enne Meistrite liigani jõudmist pannakse paika aga Euroopa liiga poolfinaalid.

Raul Ojassaar: Tundub, et loosi hakkab läbi viima endine Barcelona ja Prantsuse koondise kaitsja Eric Abidal.

Peep: RealMadrid-Bayern Liverpool-Roma

Illar: Roma sobiks Liverpoolile vast kõige rohkem, aga seda juhul kui esimene mäng toimuks Roma koduväljakul.

Pool: Real Madrid-Bayern Liverpool-Roma

Raul Ojassaar: Nõnda - loositseremoonia on alanud. Alustuseks ilmselt hunnik igavaid videoid ja sõnavõtte, natuke läheb veel õige asjani aega.

Raul Ojassaar: Tervitused-tervitused! Meistrite liiga loosi alguseni on veel mõned minutid jäänud ning täna pannakse paika vaid kaks paari - võistlustulle on jäänud veel vaid neli meeskonda, kusjuures nende seas on ka meie oma Ragnar Klavani Liverpool.

Juss: Ennustus: Real Madrid- Roma Liverpool- Bayern.