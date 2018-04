HÄÄLETA | Zidane väidab, et tema 2002. aasta värav oli Ronaldo käärlöögist parem. Kas ikka oli?

Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane on üks väheseid, kes Cristiano Ronaldot pärast eilset suurepärast käärlöögi väravat kätel ei kanna.

Kuigi portugallase eilset "maasikat" Juventuse võrku peetakse juba Meistrite liiga ajaloo ilusaimaks, on Prantsuse ründelegend veendunud, et tema 2002. aasta tabamus Meistrite liiga finaalis Leverkuseni Bayeri vastu jääb ikka ülimaks.

Vastavasisulisele küsimusele vastates ütles Zidane pärast 3:0 võitu eilsel pressikonverentsil: "Oh, minu! Kindlasti minu! Tema käärlöök oli märkimisväärne, kuigi ta luhtas ikkagi kaks lihtsat võimalust. See on jalgpall."

Ronaldo eilne värav:

Zidane'i värav: