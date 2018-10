Guardiola nimetas kolm klubi, kes võivad tänavu Meistrite Liiga võita

47-aastane hispaanlane usub, et favoriitideks peaks pidama Hispaania tippklubisid Madridi Reali ja FC Barcelonat ning Itaalia hiidu Torino Juventust.

"Favoriidid on klubid, kellel on Meistrite Liigas meist suurem ajalugu ja kaugemale ulatuvad traditsioonid," sõnas Guardiola. "Madridi Real, Barcelona ning ka Juventus on jõudnud hiljuti vähemalt kahel korral Meistrite Liigas finaali ja on igal aastal tiitlile lähedal."

"Kui Manchester Cityt favoriidiks peetakse, on see tore, aga parim, mis klubi on saavutanud, on poolfinaali jõudmine," lisas hispaanlane. "Ausalt öelda pole ma kindel, kas oleme valmis Meistrite Liiga võitmiseks. Kui usud, et suudad võita, siis pead ka seda tegema."

Guardiola on Meistrite Liiga võitnud treenerina kaks korda, kui juhendas Barcelona tiitlini aastatel 2009 ja 2011.