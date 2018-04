Guardiola Liverpooliga mängu eel: meil on 90 minutit aega, kõik on võimalik

Manchester City peab teisipäeval Meistrite liigas tegema perfektse esituse, et veerandfinaali avakohtumise 0:3 kaotus Liverpoolile tagasi mängida ja edasi pääseda, ütles City peatreener Pep Guardiola.

"Ainus viis hea jalgpalli mängimiseks on olla positiivne. Edasipääsuks vajame perfektset mängu, looma kõvasti võimalusi ja neist mõned ära kasutama. Ühtlasi peame kaitses kindlad olema. Meil on 90 minutit aega ja võib kõike juhtuda. Meie läheme üritama," sõnas Guardiola tänasel pressikonverentsil, vahendab BBC.

Küsimusele, kuidas on City mängijaid mõjutanud kaks järjestikust kaotust, vastas Guardiola. "Ma ei tea. Kuid kui me pole vaimselt valmis, siis on see meile tulevikuks hea õppetund. See on test. Jalgpall on nagu elugi üks suur väljakutse."

Kui eelmisel kolmapäeval kaotas Manchester City Anfieldil Liverpoolile 0:3, siis üleeile pidi Inglismaa meistriliiga liidermeeskond tunnistama koduväljakul Manchester Unitedi 3:2 paremust.

Lisaks Inglismaa klubide vastasseisule kohtuvad teisipäeval Meistrite liigas AS Roma ja FC Barcelona (avamäng 1:4).