Glasgow Rangersi Euroopa liiga mängu eel pussitati kahte fänni

Euroopa Liiga teise eelringi korduskohtumise eel, kus omavahel mängisid Šotimaa suurklubi Glasgow Rangers ja Horvaatia meeskond Osijek, pussitati kahte fänni.

Vigastada saanud 24- ja 40-aastane mees toimetati haiglasse, kus nende seisund on stabiliseerunud.

Vahejuhtum sai alguse, kui Glasgow tänavatel läksid kohtumise eel kaklema mõlema klubi fännid. "Sellis tüüpi vägivaldne käitumine pole tolereeritav ning on ülioluline, et kõik, kellel on rünnakute kohta informatsiooni, annaksid endast teada," rääkis politseiuurija Steven Wallace.

Kohtumine ise lõppes viigiseisul 1:1. Kuna Glasgow oli esimeses voorus alistanud võõrsil Osijeki 1:0, siis kahe mängu kokkuvõttes pääses Šoti klubi tulemusega 2:1 edasi.