Gareth Bale: Ronaldota mängib Real meeskondlikumalt

"Mõistagi tuleb meil tänavu teistsugune hooaeg, sest nii suur mängija on lahkunud," sõnas Bale Ronaldo lahkumise kohta, kirjutab Daily Mail.

"Samas on olukord pisut pingevabam," tunnistab Bale. "Mulle tundub, et meeskondlikku mängu on nüüd rohkem ja me töötame enam ühtse tiimina, kus ühe mängija roll pole enam nii suur."

Bale meenutas, et oli kevadel Meistrite liiga finaali ajal üsna pettunud, kui pidi alustama vahetusmehena. "Ma olin ausalt öeldes üsna pahane. Mõistagi tundsin, et vääriksin algkoosseisu kohta. Ma olin löönud palju väravaid. Nii et tõesti - pisut raske oli viha alla suruda," sõnas Bale, kes lõi finaalis Liverpoolile kaks väravat.

Kui Walesi vutimehel paluti võrrelda Reali endist peatreenerit Zinedine Zidane`i ja uut juhendajat Julen Lopeteguid, vastas Bale: "See, et Lopetegui oskab inglise keelt, aitab mind oluliselt. Hispaania keeles suudan ma rääkida, kuid mõned pisidetailid, mis on olulised, jäävad ikkagi arusaamatuks."