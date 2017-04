Gareth Bale ei saa Meistrite liiga poolfinaalmängudes osaleda

Walesi jalgpallitäht Gareth Bale peab säärelihase vigastuse tõttu Madridi Reali Meistrite liiga poolfinaalmängud Atleticoga vahele jätma.

Reali peatreener Zinedine Zidane kinnitas, et Bale jääb pallimurult eemale vähemalt kolmeks nädalaks. Halvemal juhul võib aga uelslase hooaeg juba lõppenud olla.

Zidane pani Bale`i pühapäevasel El Clasicol platsile, kuigi ta oli nädal varem Müncheni Bayerniga matšis vigastada saanud. Bale pidas Barcelonaga mängus vastu vaid 39 minutit ning pidi siis platsilt lahkuma.

"Ta ise on juhtunu pärast kõige õnnetum, kuid ta ütles mulle mängu eel, et on 100% valmis. Ta tegi Barcaga kohtumise eel kaasa kaks treeningut ning mingeid probleeme ei olnud. Ma usaldan seda, mida mängijad mulle ütlevad," kaitses Zidane oma otsust Bale mängu panna.

Reali ja Atletico avamäng peetakse järgmisel teisipäeval. Päev hiljem alustavad teist poolfinaalseeriat Monaco ja Torino Juventus.