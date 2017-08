FOTOD | Võimas väravatepidu Anfieldil viis Liverpooli Meistrite liiga alagrupiturniirile, Klavan sai vahetusest platsile

Esimese mängu võõrsil 2:1 võitnud Liverpooli jaoks kujunes kordusmäng kodusel Anfieldi staadionil tõeliseks väravapeoks - juba esimese 20 minutiga kasutati vastaste kaitseliini uimasus ära ning mindi koguni 3:0 juhtima, otsustades sellega sisuliselt kogu vastasseisu saatuse.

Kuigi Hoffenheim suutis nii esimesel kui teisel kolmveerandtunnil ühe tabamuse tagasi lüüa, oli Liverpooli võit kindel - lõpuvile kõlades säras tablool 4:2, kahe mängu kokkuvõttes seega 6:3. Kindlalt edasi!

Platsile pääses ka Eesti koondise kapten Ragnar Klavan, kes sekkus vahetusest 88. minutil ning aitas lõpus kolmanda keskkaitsjana seisu kindlustada.

Kaks väravat lõi Liverpooli eest keskpoolkaitsja Emre Can, jala said valgeks ka Mohamed Salah ja Roberto Firmino. Hoffenheimi auväravad kanti Mark Uthi ja Sandro Wagneri arvele.

Meistrite liiga alagruppide koosseisud loositakse UEFA peakorteris juba täna õhtul. Esimene mänguvoor toimub 12. ja 13. septembril.

Liverpool - Hoffenheim

Raul Ojassaar: Lõpuvile! Liverpool ja Klavan on tagasi Meistrite liiga alagrupiturniiril!

Raul Ojassaar: Klavan aitab kolmanda keskkaitsjana lõpuminutitel seisu kindlustada.

Raul Ojassaar: Liverpooli viimane vahetus toob platsile Ragnar Klavani, välja Sadio Mane!

Raul Ojassaar: Firminol on võimalus oma teiseks, kuid brasiillase löök tabab küljevõrku.

Raul Ojassaar: Vasakult äärelt tuleb tsenderdus, Lovren jääb Wagnerile õhus alla ning sakslased saavad oma teise väravaga hakkama!

Raul Ojassaar: Hoffenheim lööb veel ühe tagasi! 79. Sandro WAGNER!

Raul Ojassaar: Vanameister James Milner saab samuti vahetusest põllule. Kahe värava autor Can suurte ovatsioonide saatel puhkama.

Raul Ojassaar: Klopp teeb esimese vahetuse: noor kaitsja Joe Gomez tuleb sisse, välja võetakse Alexander-Arnold. Tavapäraselt keskkaitsjana palliv Gomez mängis paremkaitses ka nädalavahetusel Crystal Palace'i vastu.

Raul Ojassaar: Hendersonilt suurepärane taklamine - inglane röövib palli viimase mehena munema jäänud Vogtilt ning lükkab viimasel hetkel söödu Firminole, kes palli tühja võrku veeretab. Neli-üks!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL! 4:1! 63. Roberto FIRMINO!

Raul Ojassaar: Segadus Liverpooli karistusalas: Mignolet eksib koguni kaks korda, enne kui palli lõpuks enda kätte saab. Liverpooli kaitse tundub endiselt pisut haavatav olevat.

Raul Ojassaar: Veel üks üritus Manelt, veel üks tõrje Baumannilt.

Raul Ojassaar: Mane purjetab kasti ning virutab terava nurga alt peale, Baumann tõrjub. Nurgalöök.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg on seni alanud suhteliselt rahulikult. Esimese kolmveerandtunni algusega võrreldes on aga ilmselt iga teine poolaeg rahulik.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar: Poolaeg! Liverpool juhib 3:1 ning Anfield rokib!

Raul Ojassaar: Henderson jääb keskväljal hiljaks ning saab kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Canil jäi kübaratrikist puudu kümmekond sentimeetrit - just nii napilt veeres pall väravast mööda...

Raul Ojassaar: Endine Liverpooli kaitsja John Arne Riise kritiseerib teravalt Dejan Lovreni. Kusjuures tundub, et talle vastanud fännid eelistaksidki pigem Klavanit:https://twitter.com/JARiiseOfficial/status/900436846269915136

Raul Ojassaar: Kaks tükki ongi väga lähedal, kuid Firmino ei saa korralikult löögile ning Mane ürituse suudab Baumann püüda.

Raul Ojassaar: Poole tunniga on mängust kogu pinge välja võetud. Hoffenheimil oleks veel kolme väravat vaja, aga see Liverpool võib täna veel päris mitu väravat lüüa...

Raul Ojassaar: Värskelt vahetusest sekkunud mees saab kastis löögile ning saadab madala palli võrku! Hoffenheim küll elab, aga mis elu see on...

Raul Ojassaar: Hoffenheim vastab! 28. Mark UTH!

Raul Ojassaar: Hoffenheimi peatreener teeb juba vahetuse: norralane Nordtveit võetakse välja, Uth sisse.

Raul Ojassaar: Liverpool mängib uskumatult head jalgpalli! Vägev kombinatsioon Manelt, Firminolt ja Canilt ning pall on juba kolmandat korda võrgus!

Raul Ojassaar: KOLMAS! 21. Emre CAN!

Raul Ojassaar: Nüüd oleks Hoffenheimil juba kolme väravat vaja - kas kõik ongi juba otsustatud?

Raul Ojassaar: Wijnaldumi löök karistusala keskelt tabab posti, aga Salah paneb tagasipõrkunud palli võrku!

Raul Ojassaar: LIVERPOOL 2:0! 18. Mohamed SALAH!

Raul Ojassaar: Manelt suurepärane kannasööt Canile, kes paneb palli kaitsja rikošetist võrku! Liverpool on alustanud suurepäraselt!

Raul Ojassaar: 1:0! Liverpool juhib! 10. Emre CAN!

Raul Ojassaar: Uskumatult hea võimalus Hoffenheimil, kuid Gnabry suudab värava eest mööda lüüa! Tema õnneks tõusis ka suluseisulipp...

Raul Ojassaar: Liverpool on väga agressiivselt ja hästi alustanud. Nurgalöögi ajal jääb pall Hoffenheimi värava ette lahtiseks, kuid Baumann jõuab selleni taas esimesena.

Raul Ojassaar: Väga hea võimalus oli ka Manel, kes väravavahiga sisuliselt silmitsi mängiti, kuid Hoffenheimi puurilukk Baumann oli tasemel.

Raul Ojassaar: Müürist põrkab pall Salahile pea peale, kuid egiptlane ei suuda ootamatut lööki raamide vahele suunata.

Raul Ojassaar: Moreno teenib Liverpoolile kohe alustuseks väga heast kohast karistuslöögi. Kas nooruke Alexander-Arnold saab kohe võimaluse?

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Järjest kõlasid "You'll Never Walk Alone" ja Meistrite liiga hümn. Loodame, et seda ilusat kombinatsiooni saame tänavu ja veel järgmiselgi aastal veel ja veel kuulata!

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Liverpooli ja Hoffenheimi kohtumise alguseni on jäänud vaid veerand tundi ning on paras aeg meie otseblogi käima lükata!