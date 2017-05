FOTOD: Ronaldo kübaratrikk viis Reali Meistrite liiga finaali lävele

UEFA jalgpalli Meistrite liiga esimeses poolfinaalis sai suure võidu tiitlikaitsja Madridi Real, kes alistas linnarivaali Atletico Cristiano Ronaldo kübaratriki toel 3:0.

Real tegi koduplatsil Atletico vastu suurepärase esituse, mida kroonisid Meistrite liiga kõigi aegade suurima skooritegija kolm tabamust. Juba kümnendal minutil suunas ta peaga võrku Casemiro tsenderduse, mängu viimasel pooltunnil lisas portugallane veel kaks tabamust, millega pani Reali järgmise nädala kordusmängu eel tõeliselt soodsasse seisu.

Teises poolfinaalis lähevad kolmapäeva õhtul vastamisi Monaco ja Juventus.

Meistrite liiga poolfinaal: Real Madrid - Atletico Madrid Raul Ojassaar: Real oli täna tõeliselt võimas. Atletico sai kogu mängu jooksul kirja vaid ühe löögi raamide vahele ning seegi ei olnud kohe üldse mitte ohtlik. Kordusmängu eel on Real raudkindel soosik ning praegu tuleb tõdeda, et tehti ka väga suur avaldus kogu võistluse kinni panemisele. Raul Ojassaar: Mäng on lõppenud! Raul Ojassaar: Šahh-matt? Raul Ojassaar: Suurepärane eeltöö Lucas Vazquezilt jätab Ronaldo karistusala keskel täiesti vabaks ning Reali sangaril ei ole probleeme palli võrku saatmisega. Kübaratrikk! Raul Ojassaar: REAL KOLM, RONALDO KOLM! Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859503713165205504 Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859502368282619905 Raul Ojassaar: Realil oli veel üks hea šanss, kuid vahetusmeeste koostööst asja ei saanud - Asensio söödule ei suuda Lucas korralikult jalga vastu panna. Raul Ojassaar: Santiago Bernabeu pidutseb! Kena positsioonirünnaku tulemusena leitakse karistusala ääres Ronaldo, Atletico kaitsja Filipe Luis libastub ning portugallane põrutab palli võimsalt võrku! Raul Ojassaar: REAL KAKS! 73. Cristiano RONALDO! Raul Ojassaar: Atletico vead lähevad järjest sagedamaks ja üha küünilisemaks. Vana hea Atletico! Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859499143437352961 Raul Ojassaar: Atletico vahetab: Carrasco välja, Correa sisse. Raul Ojassaar: Atletico on teisel poolajal oma mängu pisut parandanud, kuid Reali kaitsest pole neil korralikult läbi murda endiselt õnnestunud. Raul Ojassaar: Atletico teeb kaks vahetust: väljakule tulevad Fernando Torres ja Nicolas Gaitan, välja Gameiro ja Saul. Raul Ojassaar: Saul saab samuti kollase kaardi. Atletico meestel on kõvasti seletamist. Raul Ojassaar: Reali meestest võtab esimese kollase kaardi Isco. Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas! Vaheajal tuli vigastatud Carvajali asemele Nacho. Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859491812431597568 Raul Ojassaar: Realilt igati kenad 45 minutit ning vääritud eduseis. Atletico ei suutnud nende väravat kordagi tõsiselt ohustada, tiitlikaitsjad suutsid teisel pool platsi aga nii mõnelgi korral Atletico fännide südameid lööke vahele jätma panna. Raul Ojassaar: Avapoolaeg on lõppenud - Real juhib 1:0. Raul Ojassaar: Halvad uudised Realile. Äärekaitsja Carvajal tõmbab suhteliselt süütus olukorras lihase ära ning tema mäng näib läbi olevat. Raul Ojassaar: Atletico saab mitu nurgalööki järjest, kuid Reali mehed tulevad nendega toime. Casemirol lüüakse õnnetult mokk lõhki. Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859486016008318976 Raul Ojassaar: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/859486191787401216 Raul Ojassaar: BENZEMA! Ronaldo tsenderdust ründab prantslane väravaesisel ülepealöögiga, kuid pall lendab imenapilt väravast üle! Raul Ojassaar: Atletico on nüüd initsiatiivi enda kätte saanud, kuid rünnak jääb siiski seni hambutuks. Raul Ojassaar: Koke võtab keskväljal kiirrünnakusse tormanud Modrići maha ning saab matši esimese kollase kaardi. Raul Ojassaar: Nüüd pääseb löögile Benzema, kuid prantslane ei taba palli korralikult ning Oblakil pole püüdmisega probleeme. Raul Ojassaar: Teisel pool platsi teeb Keylor Navas suurepärase sekkumise, kui tema õigeaegne väljatulek nurjab Gameiro üks-ühele olukorra. Raul Ojassaar: Suurepärane tõrje Oblakilt! Reali kesteabmitmenda nurgalöögi ajal saab keskkaitsja Varane peaga löögile ning sloveen peab omade vee peal hoidmiseks tegema vägeva tõrje! Raul Ojassaar: Atletico alustas küll südikalt, kuid Real on nüüd oma tahtmist peale surumas. Initsiatiiv on selgelt kodumeeskonna käes. Raul Ojassaar: https://twitter.com/OptaJohan/status/859481818562801665 Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859481977153622016 Raul Ojassaar: https://twitter.com/OptaJoe/status/859482125397106689 Raul Ojassaar: Reali nurgalöögiolukorra järel saadab Casemiro kavala põrkega tsenderduse värava alla, kust Ronaldo selle peaga väravasse kihutab! Mäng on saanud resultatiivse alguse! Raul Ojassaar: REAL JUHIB! 10. Cristiano RONALDO! Raul Ojassaar: Oi-oi kui hea võimalus Realile! Carvajal purjetab kasti välja ning Oblak suudab madala löögi tõrjuda, "lauapalli" suudavad Atletico kaitsjad napilt nurgalöögiks klaarida! Raul Ojassaar: Mäng algas! Raul Ojassaar: Meistrite liiga hümn toob alati kananaha ihule! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/859478472930074624 Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859477441185812481 Raul Ojassaar: https://twitter.com/ESPNStatsInfo/status/859475078345445376 Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859474821972762625 Raul Ojassaar: https://twitter.com/Squawka/status/859472563252195328 Raul Ojassaar: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/859473451106664449 Raul Ojassaar: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/859472372264513536

Mängu eel:

Linnarivaalid kohtuvad Meistrite liigas neljandat aastat järjest. Kõik varasemad kohtumised - 2015. aasta veerandfinaali ning 2014. ja 2016. aasta finaalid - on võitnud Real. Kokku on meeskonnad omavahel kohtunud 214 korda. 109 võitu on Realil, 54 Atleticol, viiki on lepitud 54 juhul.

Siiski keeldub Reali peatreener Zinedine Zidane enda meeskonda favoriidiks nimetamast. "Me ei ole favoriidid. Seis on 50-50, nagu alati play-off faasis," ütles prantslane.

"Tunneme teineteist väga hästi. Rivaliteet Atleticoga pole selle ajaga võrreldes, kui mina veel mängija olin, muutunud. See on pealinna derbi. Atletico läheb iga aastaga järjest paremaks ning tegemist on raske proovikiviga."

Simeonel paremkaitsjad otsas



Zidane peab lahendama küsimuse, kuidas asendada vigastatud ründajat Gareth Bale'i. Väljas on ka keskkaitsja Pepe, kuid vigastuspausilt on naasmas Raphael Varane.

Atletico probleemid kaitsjatega on suuremad - laatsareti nimekirjas on nii Jose Gimenez kui ka Junaran. Gimenez sai vigastada laupäeval mängus Las Palmase vastu, kui ta täitis vigastatud Sime Vrsaljkost tühjaks jäänud paremkaitsja kohta.

Kuna Diego Simeonel rohkem paremkaitsjaid polegi, eeldatakse, et ta toob sellele positsioonile Stefan Savici ning paneb 21-aastase Lucas Hernandezi keskele. See tähendaks aga juba töötava keskkaitsepaari Savic-Godini lahku löömist. Välistatud pole ka mõne poolkaitsja - näiteks Saul Niguezi või Koke - paremkaitsjaks tõstmine.

"Me leiame lahendused," rahustas Simeone pressikonverentsil poolehoidjaid.