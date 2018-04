FOTOD | Ronaldo fantastiline käärlöök viis Reali ühe jalaga poolfinaali, Juventus lagunes koduplatsil

UEFA jalgpalli Meistrite liigas tegi suure sammu poolfinaali suunas kahekordne valitsev meister Madridi Real, kes alistas võõrsil eelmise hooaja finaalivastase Torino Juventuse koguni 3:0.

Reali esimesed kaks tabamust läksid ei kellegi muu kui Cristiano Ronaldo arvele. Esmalt virutas portugallane juba kolmandal minutil väravasse Isco madala söödu, tema teine värav 64. minutil oli aga tõeline maasikas: nimelt suutis 33-aastane ründaja Dani Carvajali tsenderduse võrku vajutada perfektse käärlöögiga!

Teine värav oli seni tublilt esinenud ja kindlasti väravat väärinud Juventuse jaoks laastav: vaid kaks minutit hiljem sai frustratsioonivea eest otse punase kaardi nende argentiinlasest ründaja Paulo Dybala, 72. minutil vormistas Ronaldo söödust lõppskoori aga Marcelo.

Teises kohtumises, kus vastamisi olid eeldatavalt suurema tasemevahega meeskonnad, osutus mäng skoori järgi tasavägisemaks: eelmises ringis Manchester Unitedit üllatanud Sevilla läks kodus Müncheni Bayerni vastu avapoolajal juhtima, ent Bayerni ässad suutsid siiski lõpuks lennuki peale 2:1 võidu kaasa võtta.

Mõlemad tulemused teevad vähemalt nendes paarides järgmise nädala kordusmängu eel sotid üsna kindlalt selgeks, kuna kõigele lisaks mängivad nii Real kui Bayern teise mängu kodumurul.

Meistrite liiga: Juventus - Real, Sevilla - Bayern Kohtumised on lõppenud! Juventus 0:3 Real, Sevilla 1:2 Bayern! Ronaldole antakse veel mitu võimalust kübaratrikist, aga nüüd suudab portugallane värava eest täiesti üksi üle lüüa! Isegi pealtvaatajad on hakanud Juventuse staadionilt tasapisi lahkuma. See meeskond pole novembrikuust saati ühtegi mängu kaotanud. Kovacic tabab latti! Real on neljandale väga lähedal! Sevillas on kodumeeskond päris mitu korda viigiväravale lähedale jõudnud, ent Bayerni kaitse peab. Äsja oli šanss ka Robert Lewandowskil, kelle löök aga postist mööda vihises. Barzagli uskumatult kehv puude annab Ronaldole lausa kandikul võimaluse kübaratrikiks, aga portugallane ei suuda suurepärast šanssi ära kasutada! Ronaldo ja Marcelo mängivad kena söödukombinatsiooni ning brasiillane tõstab palli üle Buffoni väravasse! Real on juba ühe jalaga poolfinaalis! REAL 3:0! MARCELO! Vot selline oli Ronaldo löök! Bayern läheb 2:1 juhtima! Thiago Alcantara saadab tsenderduse tagumise posti juurest peaga võrku ning Müncheni mehed on oma võtmas! Dybala võtab otse punase kaardi! Argentiinlane virutab õhuvõitluses Carvajalile korkidega rinda ja Juventuse ründaja jaoks on Meistrite liiga veerandfinaalid lõppenud! Fantastiline värav Cristiano Ronaldolt, müts maha! Rünnaku esimese laine peatab küll Buffoni paraadtõrje, kuid jätkuolukorras virutab Ronaldo penaltipunkti juurest täiesti imelise käärlöögi väravasse! US-KU-MA-TU! RONALDO KÄÄRID JA 2:0! Dybala karistuslöök on sedapuhku pisut parem, võttes müürist väga kurja rikošeti, ent lendab väga napilt väravast mööda! Navas oleks selles olukorras olnud täiesti võimetu... Juventus teenib väga heast karistuslöögi - aga veel olulisem on tõsiasi, et Sergio Ramose kollane kaart jätab ta kordusmängust eemale! Juventus vastab kohe päris lubava kontraga, aga Dybala tsenderdus ebaõnnestub täielikult. Ronaldo! Juventuse karistusalas valitsenud segaduse järel saab portugallane löögile, aga pall vihiseb napilt mööda! Teised poolajad on alanud! Mida kokkuvõtteks öelda? Real sai varakult küll oma värava kätte, ent Juventus näitas väga hästi, et väravaks või kaheks on nad täna kindlasti võimelised. Sevilla on samal ajal Bayerni vastu päris hästi saanud, nende jaoks oli see õnnetu viigivärav ikka päris valus, eriti arvestades, et Saksa klubi jaoks oli tegu ju veel ka võõrsilväravaga. Esimesed poolajad on mõlemas mängus lõppenud! Nüüd üritab Dybala kastis penaltit välja meelitada, aga saab sukeldumise eest kohtunikult hoopis kollase kaardi. Aga argentiinlane keerutab palli otse müüri. Koht löögiks oli sisuliselt ideaalne. Ronaldo kaotab oma karistusala lähistel palli ning Dybala teenib väga heast kohast karistuslöögi. Juventuse šanss? BAYERN VIIGISTAB! Ribery tsenderduseüritus võtab Jesus Navasest õnnetu põrke ning pall poeb posti ja väravavahi vahelt väravasse! Toni Kroos tabab latti! Reali sakslase kauglöök tabab põiklatti ning põrkab üle värava! Ka mittemillestki võib väga ohtlik olukord tekkida! Torinos saab samal ajal Dani Carvajal Asamoah'lt laksu vastu nägu ning jääb tükiks ajaks murule. Pablo Sarabia paneb tsenderdusest temani jõudnud palli võrku ja Bayern on nüüd surve all! SEVILLA JUHIB! Esimene kaart ka Juventuse ja Reali mängus - selle võtab Bentacur, kes jääb selle tõttu ka kordusmatšist eemale. Juventus on nüüd initsiatiivi selgelt enda kätte saanud ning viigivärava hõngu on juba õhus tunda. Reali kaitse ei tundu kõige kindlam. Raiki Kruuk: Tundub, et Sevilla ja Bayerni peakohtunik pole ka kitsi kollaste kaartidega. 25min jooksul juba kolm kaarti Navas tõrjub! Higuain saab lähedalt löögile, aga Keylor Navas teeb Reali väravasuul oivalise reaktsioonitõrje! Raiki Kruuk: Super võimalus Sevillal aga ei kasutatud ära kahjuks. Sevillas on samal ajal väravad veel löömata ning tõele au andes pole ka väga häid võimalusi veel olnud, kuigi oodatult on Bayern mänguohjad enda kätte võtnud. Juventus ähvardab nüüd ka paaril korral, ent Higuaini söödu suudavad kaaslased ära käkkida. Raiki Kruuk: Super algul Realil. Mitu väravat täna Real lööb? Fantastiline algus Realile. Kõigele lisaks on see ka võõrsil löödud värav. Võib ette kujutada, kuidas Juventuse edasipääsukoefitsient kihlveokontorites praegu raketina tõusis. Vasakult madal pall väravaesisele ning Ronaldo lööb oma värava taas ära! Portugallane on sel hooajal Meistrite liigas värava löönud IGAS mängus! REAL JUHIB! CRISTIANO RONALDO VIIB JUBA KOLMANDAL MINUTIL OMAD JUHTIMA! Läksime! Meistrite liiga hümni aeg. Ei ole enam palju jäänud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981240204538368000 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981238238760247296 Gianluigi Buffon jahib täna oma viiekümnendat nullimängu Meistrite liigas.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981236718002110465 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981234780887904256 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981234091822583812 Gareth Bale on Realil täna pingil, et Cristiano Ronaldo ja Karim Benzema kenasti põhis. Kaartidega kimpus Juventuse eest alustavad täna teiste seas Kwadwo Asamoah ja Rodrigo Bentacur. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981230464743759872 Sevilla kaheksandikfinaalikangelane Wissam Ben Yedder alustab täna algkoosseisus, Bayerni poolel on täna pingil Arjen Robben ja James Rodriguez. Mängudeni on jäänud veel alla tunni ning paras aeg on koosseisudele pilk peale visata! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981229812114186241

Enne mänge:

Juventus ja Real kohtusid viimati alles kümme kuud tagasi Cardiffis 2017. aasta finaalis, kus Real purustas oma Itaalia rivaali 4:1. Kokku on omavahel kohtutud 19 korral.

Märkimisväärne on fakt, et just Juventus oli viimane klubi, kes Reali Meistrite liiga play-off'is konkurentsist kukutas, kui sellega saadi hakkama 2014/2015 hooaja poolfinaalis.

"Kohtume Meistrite liiga favoriidiga. Nende võitmine oleks meie jaoks tõeline skalp. See on meie jaoks galaõhtu. Vajame fännide toetust," ütles Juventuse peatreener Massimiliano Allegri. "Olen Cardiffi finaali paaril korral vaadanud. Oleme paljudes aspektides võrreldes selle ajaga edasi läinud."

Reali loots Zinedine Zidane: "See on mõlema meeskonna jaoks tohutult suur mäng. Cardiffi finaal ei mängi homme enam mingit rolli ning me ei mõtle sellele üldse. Juventusel ja Realil on sarnased mentaliteedid. Õppisin seal mängides palju. Juve on aastaid väga tugev olnud. Nad on täielik meeskond."

Sevilla ja Bayern on teineteise jaoks aga tundmatud vastased, sest ühtegi ametlikku omavahelist kohtumist nende tiimide vahel ajalugu ei mäleta. Selge favoriit on siin paaris Bayern, sest Sevilla on veerandfinaalis esimest korda 60 aasta jooksul. Bayern on aga kaheksa parema hulka pääsenud seitsmel korral järjest ja kokku 29 aastal. Rohkem veerandfinaale (35) on ette näidata vaid Madridi Realil.

Kuigi Sevillaga kohtutud pole, on Bayernil põhjust Hispaania klubisid peljata, sest just selle riigi satside vastu on viimasel neljal hooajal Meistrite liigas konkurentsist langetud.

Mõlemad kohtumised algavad kell 21.45. Delfi toob jalgpalliõhtu olulisemad sündmused lugejateni otseblogi vahendusel.