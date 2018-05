FOTOD | Ragnar Klavan ja teised Liverpooli ässad laevad suure finaali eel akusid Marbellas

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool viibib kolmapäevast laupäevani treeninglaagris Marbellas, et rahus ja vaikuses 26. mail toimuvaks Meistrite liiga finaaliks valmistuda.

"Meil on mõningaid asju teha. Meil on aega, et mänguks valmistuda ning me kavatseme seda kasutada. Saame siin akusid laadida. Keskkond on väga kena, aga me ei ole siin ilma pärast - ilm Inglismaal on samuti hea - aga seal tahavad liiga paljud inimesed meist hetkel liiga palju," viitas Klopp Liverpooli kodumaal saatvale meediakärale.

"Siin saame me hotellis või treeningväljakul uksed kinni panna. Sellepärast me siin olemegi. Teadsin juba pärast esimest sessiooni, mis oli peamiselt taastuva eesmärgiga, et see oli taaskord õige otsus."

Meediast päris eemalduda Liverpoolil siiski ei õnnestunud. Fotograafid püüdsid täna meeskonna kinni ühel lõõgastaval rattasõidul.

26. mail Kiievis toimuval Meistrite liiga finaalil kohtub Liverpool Madridi Realiga.