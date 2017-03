Avamängu Inglismaal 3:5 kaotanud Monaco suutis koduväljakul Manchester City alistada 3:1 ja pääses edasi võõrsil löödud värava reegli põhjal. Madridi Atletico, kes oli võõrsil alistanud Leverkuseni Bayeri 4:2, tegi kodus pingevaba 0:0 viigi ja jõudis kolmanda Hispaania klubina veerandfinaali.

Monaco tegi unelmate alguse ja asus juba kaheksandal minutil noorukese Kylian Mbappe väravast juhtima. Edasipääsuks kaheväravalist edu vajanud prantslased jõudsid eesmärgini 28. minutil, mil Fabinho lõi seisuks 2:0. Sellise tulemusega esimene poolaeg ka lõppes.

Avapoolajal ääretult kahvatult mänginud (mitte ühtegi pealelööki!) Manchester City alustas teist mängupoolt võimsa survega ning see kandis vilja 71. minutil, kui Leroy Sane jõudis päästva väravani. Inglaste pidu jäi aga lühikeseks, sest kuus minutit hiljem tõusis Tiemoue Bakayoko karistuslöögi ajal kõige kõrgemale ja suunas palli peaga väravasse - 3:1. City küll surus lõpuminutitel, kuid Monaco pidas lõpuni vastu.

Veerandfinaalides on seega Hispaania klubid Atletico, Madridi Real ja Barcelona, sakslaste Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia, itaallaste Torino Juventus, inglaste Leicester City ja Monaco.

Atletico - Bayer lõppes 0:0. Hispaanlased edasi üldskooriga 4:2.

Lõpuvile on kõlanud! Monaco võitis 3:1 ja lõi Manchester City konkurentsist!

Kohtunik lisab 3 lisaminutit.

City küll üritab, kuid midagi ohtlikku pole suudetud luua.

86. minut: Caballero tõrjub rusikatega.

Guardiola hakkab riskima: 84. minutil kaitsja Clichy asemele ründaja Iheanacho.

City pidu jäi väga lühikeseks - karistuslöögi järel lööb Tiemoue Bakayoko peaga 3:1! Üldseis 6:6 viiks edasi prantslased.

3:1 Monacole!

Atletico - Bayer endiselt 0:0. Kolmas Hispaania klubi liigub kindlalt veerandfinaali suunas.

See oli õhus! 71. minutil lööb Leroy Sane värava! Üldskoor 6:5 viib edasi inglased.

City lööb 2:1!

Monaco vahetab: Raggi lahkub ja Toure väljakule.

Publikul ei jää muud üle, kui City rünnakute ajal vilet lasta. Millegi üle rõõmustada pole.

Avapoolaja Monaco pole teisel mängupoolel veel väljakule ilmunud. Prantslased plaanivad esimest vahetust.

67. minut;: Sané (ManCity) löök maandub küljevõrgus! Subašić tuli õigeaegselt väravast välja ja kattis nurga ära.

65. minut: Subašić päästab Monaco! Agüero oli temaga üks-ühe vastu.

Monaco suudab vaid palle minema peksta. Prantslaste taktika on täiesti arusaamatu.

62. minut: Agüero kõmmutab värava eest üle! Teine suurepärane võimalus Cityle.

Atletico - Bayer jätkuvalt 0:0.

56. City hiilgav võimalus! Sterling on väravavahiga vastamisi, kuid otsustab keskele Agüerole sööta ja argentiinlase löök blokeeritakse.

Mbappe üritab kiire kontraga nõelata, kuid City kaitsjad on valvel ja blokeerivad löögi.

City on alustanud ründavalt, aga mis neil muud üle jääbki.

Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus.

Atletico - Bayer avapoolaeg on lõppenud 0:0 (üldseis 4:2).

Monaco on võitnud ManCity vastu avapoolaja 2:0. Üldseis 5:5, mis viiks edasi prantslased.

Pealelöögid on 5:0 Monacole, ohtlikud rünnakud koguni 21:3. Cityt justkui polekski väljakul.

38. minut: Monaco domineerib täielikult ja oli lähedal juba kolmandale väravale.

Nii sündis 2:0. Väga sarnane avaväravale: https://www.clippituser.tv/c/bpmvp

28. minut ja Fabinho lööb teise värava. Monaco on juba kahe mängu kokkuvõttes eduseisus.

2:0 Monacole!

Leverkusen juhib palli valdamises 57%-ga, kuid seis püsib 0:0. Sakslased vajavad Atletico vastu edasipääsuks kolme väravat.

Atletico - Bayeri mängus on seis endiselt 0:0.

Palli lõi võrku Mbappe, kuid söödu hetkel oli ta napilt suluseisus.

15. minut: Pall taas City väravas, aga kohtunik fikseerib õigesti suluseisu.

Hetk, mil Willy Caballero suutis hiilgava tõrjega City päästa. Minut hiljem tuli aga avavärav.

18-aastane Kylian Mbappe lükkab värava eest palli väravasse. Väga põnev algus!

7. minut: Monaco lööb 1:0!

6. minut: Monaco hiilgav võimalus, Caballero päästab City!

Monaco hakkas juba avaminutitest suruma, nagu oodata oligi. 2:0 viiks nad veerandfinaali.

Mängud on alanud!

Täna on oodata kõvasti väravaid, sest Monaco oskab neid kodus lüüa. Monacol on aga puudu avamängus kaks väravat löönud Radamel Falcao, kes pole täna isegi mitte varumeeste hulgas. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/842094021912756227

